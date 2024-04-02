Galatasaray Hatayspor canlı izle, bein yayını linki

Galatasaray ile Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'de 8. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 7 lig maçından 4'ünü (biri hükmen) Galatasaray kazanırken, Hatayspor 3 maçtan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 15 golüne, Akdeniz temsilcisi 10 golle yanıt verdi.



İstanbul'daki maçlar



İki ekip, İstanbul'da yapılan maçlarda 3 kez birbirine rakip oldu. Hatayspor'un Süper Lig'e çıktığı 2020-2021 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı ekip, evinde yaptığı 3 maçı da kazandı. Galatasaray'ın söz konusu müsabakalarda attığı 9 gole Atakaş Hatayspor 1 golle yanıt verdi.



En farklı skorlar



Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 4-0, bir kez de 3-0 yendi. Hatayspor ise 2020-2021 sezonunda sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.





Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. VAR hakemi olarak da Serkan Tokat görev yapacak.



