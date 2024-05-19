Galatasaray-Fenerbahçe maçı kaç kaç? Bilyoner

Şampiyonluk düğümü için haftalardır beklenen Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesi bu hafta oynanacak. Kritik derbi öncesinde hem Galatasaray hem de Fenerbahçe karşılaşmaların son bölümlerinde attığı gollerle sonuca gitmeyi seviyor. Galatasaray, bu sezon Rams Park'ta oynanan 18 maçın tamamını kazanırke Fenerbahçe ise deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı. Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesi anlık skor tahmini özel detayları ile sadece Bilyoner'de



GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ? SONUÇLAR BİLYONER'DE



Türk futbolunun en büyük ve en heyecanlı derbilerinden biri olan Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesi, 19 Mayıs 2024'te Nef Stadyumu'nda Bilyoner'in canlı yayınıyla ekranlara geliyor!



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