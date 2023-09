Transferin gözde isimlerinden biri de İtalya'da Juventus forması giyen, Bayern Münih altyapısı çıkışlı Kenan Yıldız.Juve'nin genç takım kadrosunda yer alan, ancak Serie A'da da zaman zaman süre bulan 18 yaşındaki hücum oyuncusu, aynı zamanda Türkiye U21 Milli Takımı'nın da kısa zamanda vazgeçilmezi haline geldi. Arda Güler'i Real Madrid'e sattığı dönemde Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği genç yıldız adayını, Juve'nin hocası Allegri bırakmamıştı.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de geleceğin yıldızlarından biri olarak gösterilen Kenan için geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada,demişti. Ümit Milli Takım'ın hocası Levent Sürme de Kenan'ın Türkiye'yi tercih ettiğini, ancak Almanya'nın pes etmediğini ve genç oyuncuyu sürekli telefonla aradığını dile getirmişti.Kenan Yıldız operasyonu yine zor görünse de bu kez Galatasaray Yönetimi nabız yoklamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, satın alma opsiyonuyla birlikte milli futbolcuyu kiralamayı düşünüyor.Hem forvet arkasında hem de kanatlarda görev yapabilen, her iki ayağını da eşit güçte kullanabilen ve teknik kapasitesiyle dikkat çeken Kenan Yıldız için İtalyan devinin vereceği cevap, gündemdeki diğer transferler konusunda da belirleyici olacak.Transferin son günlerinde yine atağa kalkan Galatasaray, yerli takviyesi hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.Özellikle orta sahada rotasyonu artırmak isteyen Galatasaray bu doğrultuda Berkay Özcan, Salih Özcan ve Okay Yokuşlu ile ilgilenmişti. Fakat Berkay, Başakşehir'le 2027'ye kadar sürecek yeni sözleşme imzaladı, Okay'ın da menajeri, İngiltere'de kalacaklarını söyledi. Salih transferi ise şu an için çok zor görünüyor.