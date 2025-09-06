Galatasaray'da, Sane'nin Frankfurt planı!

Devler Arenası kadar 2026 Dünya Kupası da sarı-kırmızılı takımı motive ediyor.

Leroy Sane, başta Frankfurt sınavı olmak üzere Avrupa maçlarında sergileyeceği performansla Almanya Milli Takımı'na dönmeye çalışacak ve futboluyla hocası Julian Nagelsmann'a mesajını verecek.

Leroy Sane dışında Gabriel Sara da milli takım hayali kuruyor. Brezilya Milli Takımı hedefinden vazgeçemeyen Sara, Şampiyonlar Ligi'nde Brezilyalı scoutlar tarafından yakından takip edilecek.