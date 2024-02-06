Haber Tarihi: 06 Şubat 2024 12:43 - Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024 12:43

Galatasaray-Bandırmaspor maçı kadrosu: Muhtemel ilk 11

Galatasaray-Bandırmaspor maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri netleşiyor. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Teksüt Bandırmaspor ile karşılaşacak. Peki, Galatasaray-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Galatasaray-Bandırmaspor maçı kadrosu: Muhtemel ilk 11
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Galatasaray sahasında Bandırmaspor'u konuk ediyor. Peki Galatasaray-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray-Bandırmaspor maçı muhtemel ilk 11'ler 

GALATASARAY - BANDIRMASPOR MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL İLK 11'LER Galatasaray: Günay, Ali Turap, Kaan, Nelsson, Kazımcan, Ndombele, Berkan, Tete, Eyüp Aydın, Zaha, Vinicius.

Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah, Sergen, Batuhan, Mücahit, Emirhan, Jozefzoon, Levent, Foor, Soukou, Djitte.
VINICIUS GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius, teknik direktör Okan Buruk'un forma vermesi durumunda sarı-kırmızılı formayla ilk kez sahaya çıkacak.

İngiltere'nin Fulham ekibinden transfer edilen Brezilyalı santrfor, takımla çalışmalara başladı. Vinicius, Bandırmaspor mücadelesinde görev alması halinde sarı-kırmızılı formayla ilk heyecanını taraftarları önünde yaşayacak.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda 4 futbolcu farklı nedenlerden dolayı mücadelede forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile ülkesi Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden yeni transfer Serge Aurier, maçta görev yapamayacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda Fas Milli Takımı ile mücadele eden Hakim Ziyech, takımının elenmesinin ardından Türkiye'ye döndü. Kupada 24 Ocak'taki Zambiya maçında sakatlanan Ziyech, 30 Ocak'ta Güney Afrika ile yapılan müsabakada forma giyemedi. Sakatlığıyla ilgili durumu henüz netleşmeyen Ziyech'in de Bandırmaspor'a karşı oynaması beklenmiyor.


GALATASARAY - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Heyecanla beklenen bu maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar, saatler öncesinden maçın yayınlanacağı kanalı ve yayın saatinin detaylarını araştırmaya başladılar. Galatasaray - Bandırmaspor karşılaşması bugün ( 6 Şubat ) gerçekleşecek. Rams Park'ta saat 20:45'te başlayacak olan Maçın hakemi ise Muhammet Ali Meteoğlu olacak.

GALATASARAY - BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Maçı stadyumda izleyecek olan taraftarlar kadar ekranları başından canlı olarak takip etmek isteyenlerin de sayısı oldukça fazla. Galatasaray - Bandırmaspor mücadelesi A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
 

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