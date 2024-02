GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Maç beIN Sports 1'den yayınlanacak.Mücadeleyi canlı olarak televizyonlarından takip etmek isteyen taraftarlar Galatasaray Antalyaspor Maçını Şifresiz ve Kesintisiz Veren Kanallar Listesi aratıyor. İşte Galatasaray Antalyaspor Maçı Canlı İzle yöntemleri. Tüm detaylar haberimizde...

GALATASARAY ANTALYASPOR CBC SPORT ŞİFRESİZ CANLI YAYIN İZLE



CBC Sport, Galatasaray Antalyaspor maçını şifresiz olarak canlı yayınlayacak. Maçı izlemek için herhangi bir üyelik veya ücret ödemenize gerek yok.



Maçı Nasıl İzleyebilirsiniz:



CBC Sport web sitesine veya mobil uygulamasına giriş yapın.



"Canlı Yayınlar" sekmesine gidin.



"Galatasaray Antalyaspor" maçını seçin.



Maçın ardından CBC Sport'ta detaylı maç özeti, goller ve pozisyonlar, teknik direktör ve futbolcuların açıklamaları yer alacak.



CBC SPORT HD TELEVİZYONDA NASIL İZLENİR?



CBC Sport, Azerbaycan'daki ulusal uydular aracılığıyla televizyondan kolaylıkla seyredilebilir. Bunun dışında, Türkiye'de yaşayan bir kişi de gerekli ayarlamaları yaparak evinde televizyon vasıtasıyla CBC Sport'u izleyebilir. CBC Sport'u televizyonda izleyebilmek için aşağıdaki adımları uygulayın.



ÖNEMLİ



İlk olarak, televizyonunuzun bağlı olduğu uyduyu AzerSpace 1 veya Africasat 1A'ya ayarlamanız gerekiyor.



Eğer, uydunuzda AzerSpace 1 veya Africasat 1A kuruluysa, uydunuzun Ayarlar menüsüne tıklayıp frekans oluşturma seçeneğine dokunun.



Bu bölümde, uydu adına AzerSpace 1 veya Africasat 1A'yı yazın.



Uydu seçimi yaptıktan sonra alttaki Frekans kutucuğuna 11134 numarasını ekleyin.



Polarizasyon bölümünde H- Yatay seçeneğine tıklayın.



Sembol bölümüne 27500 rakamını yazın.



FEC değerini çoğu cihaz kendi imkânları doğrultusunda ayarlamaktadır. Bu bölümü değiştirmeyin.



CBC SPORT UYDU VE FREKANS BİLGİLERİ



CBC Sport'un resmi internet adresinde kanalın uydu ve frekans bilgileri yer alıyor. Gerekli ayarlamaları eksiksiz bir şekilde yerine getirmek için uydu ve frekans değerlerini incelemeyi unutmayın.



Uydu: AzerSpace 46 derece Frekans: 11135 H 27500



Bu ayarlamaları yaptıktan sonra CBC Sport kanalını televizyonunuzdan seyredebilirsiniz.



CBC SPORT'UN İNTERNET SİTESİ VAR MI?



CBC Sport kanalının faaliyet gösterdiği ülkelere yönelik internet siteleri bulunuyor. Örneğin, komşu Azerbaycan dahil olmak üzere çoğu bölgede CBC Sport siteleri mevcut. Hatta, bu web siteleri aracılığıyla canlı yayın hizmeti de veriliyor. Ancak, Türkiye'de UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi maçları ExxenSpor üzerinden yayınlandığı için maç saatinde kısıtlama yapılabilir.





GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.



RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Maç beIN Sports 1'den yayınlanacak. Maçın VAR hakemi olarak ise Özgür Yankaya görev yapacak.



Hafta arasında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşılaşan ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenen sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de liderlik koltuğunu korumak için sahaya çıkacak.Ligde geride kalan 26 müsabakada 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 69 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi. Sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliği aldığı haftada Galatasaray taraftarı önünde Antalyaspor'u mağlup ederek koltuğunu korumak istiyor.Antalyaspor ise geride kalan 26 mücadelede 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 35 puan aldı. Akdeniz temsilcisi, haftaya 7. sırada girdi.İki takım arasında sezonun ilk yarısında Antalya'da yapılan maçı sarı-kırmızılılar 2-0 kazanmıştı.





MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Tete, Mertens, Zaha, Carlos Viniciusi.



Antalyaspor: Helton Leite, Erdoğan, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Bytyqi, Saric, Safuri, Larsson, Buksa.



*Galatasaray'da PFDK tarafından 1 maç ceza verilen Mauro Icardi, maç kadrosunda yer alamayacak.













Galatasaray'da 3 eksik



Sarı-kırmızılı takımda üç futbolcu sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada görev yapamayacak.



Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Hakim Ziyech ve yeni transfer Serge Aurier, Bitexen Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle MKE Ankaragücü ve Sparta Prag müsabakalarında oynayamayan Tanguy Ndombele'nin de sahada yer alması beklenmiyor.



Galatasaray'da Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira ise müsabaka öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, karşılaşmada kart görmeleri durumunda Beşiktaş derbisi öncesi cezalı duruma düşecek.



Sahasında 30 maçtır yenilmiyor



Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 30 maçta mağlup olmadı.



Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 30 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 16 Süper Lig müsabakasını kazandı.



Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 28 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.



Evinde bu sezon 13'de 13 yaptı



Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 13. maçtan da galibiyetle ayrıldı.



Sarı-kırmızılı takım, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.



Galatasaray'ın başında evindeki üst üste en çok galibiyet yaşayan Türk teknik adam rekorunu kıran Okan Buruk, seriyi 17 maça çıkardı.



Ligde son 14 maçını kaybetmedi



Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri Süper Lig'de son 14 müsabakada mağlup olmadı.



Galatasaray, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 12 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.



Galatasaray, ayrıca ligde son 7 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.



Ligin en iyi savunma yapan takımı



Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.



Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 55 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 14 gol gördü.



Yaptığı maçların 14'ünde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.



Okan Buruk, Antalyaspor'a hiç kaybetmedi



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, çalıştırdığı takımlarla Antalyaspor'a mağlup olmadı.



Okan Buruk, Akdeniz temsilcisine karşı Elazığspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başında 11 maça çıktı. Buruk, söz konusu müsabakalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı.



Tecrübeli teknik adam, Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın'a karşı ise 7 Süper Lig maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.



