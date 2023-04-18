Haber Tarihi: 18 Nisan 2023 13:46 - Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2023 13:46

Galatasaray Al Nassr maçı var mı, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr ile Galatasaray'ın hazırlık maçı oynayacağı iddiası sosyal medyada gündem olmuştu. Peki, Galatasaray Al Nassr maçı var mı, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Al Nassr maçı var mı, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol
Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'ın geçtiğimiz aylarda PSG ile oynadığı karşılaşma futbolseverleri ekran başına kilitlemişti. Peki, Galatasaray Al Nassr maçı var mı, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
GALATASARAY AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sosyal medyada Galatasaray ile Suudi Arabistan'ın Al Nassr ekibi arasında hazırlık maçı oynanacağı iddiası gündem olmuştu. Ancak böyle bir hazırlık maçına ilişkin kesinleşen herhangi bir bilgi bulunmuyor.

GALATASARAY, KARABAĞ İLE KARŞILAŞMIŞTI

Sarı kırmızılı ekip, depremzedeler yararına oynanan maçta Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşılaşmıştı.

Mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 3. dakikada Gomis'in golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip, 18. dakikada Redon Xhixha ile eşitliği yakaladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda iki takım da gol için yüklenirken, Galatasaray 87. dakikada penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Mauro Icardi, topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Galatasaray
Gündem

Diğer Haberler

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI 2023 | MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet Gündem MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI 2023 | MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet
Alanyaspor - Galatasaray maçı canlı izle | Şifresiz Alanyaspor - Galatasaray maçı beIN Sports 1 canlı izle Gündem Alanyaspor - Galatasaray maçı canlı izle | Şifresiz Alanyaspor - Galatasaray maçı beIN Sports 1 canlı izle
Alanyaspor - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11'ler Gündem Alanyaspor - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11'ler
Trabzonspor, Nenad Bjelica ile el sıkıştı! Trabzonspor Trabzonspor, Nenad Bjelica ile el sıkıştı!
Başakşehir'de Fenerbahçe öncesi son durum! Ankaragücü Başakşehir'de Fenerbahçe öncesi son durum!
Barcelona ve Real Madrid'den birbirlerine 'Franco' suçlaması Barcelona Barcelona ve Real Madrid'den birbirlerine "Franco" suçlaması
TFF 3. Lig'de 33. hafta başlıyor Spor Toto 3. Lig TFF 3. Lig'de 33. hafta başlıyor
Faruk Koca: 'Elinizi futboldan çekin' Ankaragücü Faruk Koca: "Elinizi futboldan çekin"
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'in konuğu Fenerbahçe Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'in konuğu
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Mustafa Muhammed'in hocası: "Biz b.ktan bir takımız"
2
Trabzonspor'un yeni hocası Bjelica İstanbul'a geldi
3
Ozan Tufan'dan geleceği için açıklama!
4
Fenerbahçe'ye 1 kötü, 1 iyi haber!
5
Bayern Münih'te ayrılık kararı!
6
Joan Laporta, Messi için ateşi yaktı
7
Kayserispor: "Fenerbahçe'ye yakıştıramadık"

SON HABERLER

yukarı ok