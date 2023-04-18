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Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'ın geçtiğimiz aylarda PSG ile oynadığı karşılaşma futbolseverleri ekran başına kilitlemişti. Peki, Galatasaray Al Nassr maçı var mı, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Sosyal medyada Galatasaray ile Suudi Arabistan'ın Al Nassr ekibi arasında hazırlık maçı oynanacağı iddiası gündem olmuştu. Ancak böyle bir hazırlık maçına ilişkin kesinleşen herhangi bir bilgi bulunmuyor.Sarı kırmızılı ekip, depremzedeler yararına oynanan maçta Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşılaşmıştı.Mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 3. dakikada Gomis'in golüyle 1-0 öne geçti.Ev sahibi ekip, 18. dakikada Redon Xhixha ile eşitliği yakaladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda iki takım da gol için yüklenirken, Galatasaray 87. dakikada penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Mauro Icardi, topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi.