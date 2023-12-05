Haber Tarihi: 05 Aralık 2023 14:18 - Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2023 14:18

Galatasaray-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Adana Demirspor maçı biletleri satışa çıktı mı?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray ile Yukatel Adana Demirspor, kritik maçta karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Adana Demirspor maçı biletleri satışa çıktı mı?

Galatasaray-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Adana Demirspor maçı biletleri satışa çıktı mı?
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Süper Lig'in 15. haftasında cuma günü Adana Demirspor'u konuk edecek Galatasaray'da hazırlıklar bugün başlıyor. Peki, Galatasaray-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Adana Demirspor maçı biletleri satışa çıktı mı?

Galatasaray-Adana Demirspor maçı biletleri satışa çıktı mı?
 Maçın biletleri 5 Aralık Salı günü saat 14.00'te passo.com.tr ve passo uygulamasından satışa sunulacaktır.
Bilet satışları, 5 Aralık Salı günü saat 14.00'te, GS Bonus kart sahiplerine öncelikli olup; 6 Aralık Çarşamba günü saat: 11.00'de GS Logolu passolig kartlarına satışa sunulacaktır.

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Galatasaray-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? 

Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor'u deplasmanda 2-0 yenen Galatasaray bugün sahaya iniyor.

Sıkışık fikstür nedeniyle Pendikspor galibiyetinin ardından Okan Buruk'un oyunculara verdiği iki günlük izin sona erdi.

15. haftada cuma günü Adana Demirspor'u konuk edecek Galatasaray'da hazırlıklar bugün başlayacak.

Üst adale grubunda ağrı hisseden ve Pendikspor müsabakasını tamamlayamayan Kaan Ayhan'ın durumu ise bugün belli olacak.

Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçı 8 Aralık Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.
 
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