Bilet satışları, 5 Aralık Salı günü saat 1

4

.00'te, GS Bonus kart sahiplerine öncelikli olup;

6 Aralık Çarşamba

günü saat: 11.00'de GS Logolu passolig kartlar

ına

satış

a

sunula

caktır.

Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor'u deplasmanda 2-0 yenen Galatasaray bugün sahaya iniyor.

Sıkışık fikstür nedeniyle Pendikspor galibiyetinin ardından Okan Buruk'un oyunculara verdiği iki günlük izin sona erdi.

15. haftada cuma günü Adana Demirspor'u konuk edecek Galatasaray'da hazırlıklar bugün başlayacak.

Üst adale grubunda ağrı hisseden ve Pendikspor müsabakasını tamamlayamayan Kaan Ayhan'ın durumu ise bugün belli olacak.





Süper Lig'in 15. haftasında cuma günü Adana Demirspor'u konuk edecek Galatasaray'da hazırlıklar bugün başlıyor. Peki, Galatasaray-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Adana Demirspor maçı biletleri satışa çıktı mı?Maçın biletleri 5 Aralık Salı günü saat 14.00'te passo.com.tr ve passo uygulamasından satışa sunulacaktır.Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçı 8 Aralık Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.