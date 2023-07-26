Fulham, Calvin Bassey ile anlaşmaya vardı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, Nijeryalı savunma oyuncusu Calvin Bassey için Ajax ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fulham, Calvin Bassey ile anlaşmaya vardı!
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26 Temmuz 2023 17:18
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, Ajax'ın Nijeryalı stoperi Calvin Bassey'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 

Londra ekibi bu transfer için Ajax'a 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 

Öte yandan 23 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek için İngiltere'ye gitti.

Hollanda devi geçtiğimiz sezon Bassey'i 23 milyon euro karşılığında Glasgow Rangers'dan satın almıştı.

Stoper ve Sol bek bölgesinde oynayan Nijeryalı yıldız Ajax ile toplam 39 maçta görev yaptı. 1 gol 5 asist kaydetti.


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