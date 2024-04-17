Haber Tarihi: 17 Nisan 2024 10:43 - Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2024 10:43

Fred Olympiakos maçında oynayacak mı? Fred cezalı mı?

Olympiakos maçında sarı kart gören Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'in cezalı olup olmadığı netliğe kavuştu. Peki, Fred Olympiakos maçında oynayacak mı? Fred cezalı mı?

Fred Olympiakos maçında oynayacak mı? Fred cezalı mı?
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Fenerbahçe; Olympiakos deplasmanında maçı 3-0'dan 3-2'ye getirdi.

Bu durum Sarı-Lacivertli ekipte rövanş için umutların yeşermesine neden olurken iki oyuncunun durumu endişe yaratmıştı.

Dizinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Oosterwolde'nin ardından Fred'in de gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştüğü belirtilmişti.

Ancak Fred'in cezalı olmadığı ortaya çıktı. Brezilyalı futbolcunun 3. sarı kartını görüp sınıra geldiği, Kadıköy'de Olympiakos ile oynanacak rövanş karşılaşmasında takımdaki yerini alacağı kaydedildi.


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