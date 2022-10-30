Galatasaray, Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederken maçı koparan gol Juan Mata'dan geldi.
74. dakikada oyuna girmesine ve 20 kez topla buluşmasına rağmen Mata kısa süre içinde Karagümrük kalesine 2'si isabetli 5 şut attı.
Maç sonu kendisini ilk kutlayanlar Mertens ile Sergio Oliveira oldu. 90 dakika bitimi 3'lüsü de yine İspanyol oyuncudaydı.
74. dakikada oyuna girmesine ve 20 kez topla buluşmasına rağmen Mata kısa süre içinde Karagümrük kalesine 2'si isabetli 5 şut attı.
Maç sonu kendisini ilk kutlayanlar Mertens ile Sergio Oliveira oldu. 90 dakika bitimi 3'lüsü de yine İspanyol oyuncudaydı.