Galatasaray, Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederken maçı koparan gol Juan Mata'dan geldi.74. dakikada oyuna girmesine ve 20 kez topla buluşmasına rağmen Mata kısa süre içinde Karagümrük kalesine 2'si isabetli 5 şut attı.Maç sonu kendisini ilk kutlayanlar Mertens ile Sergio Oliveira oldu. 90 dakika bitimi 3'lüsü de yine İspanyol oyuncudaydı.