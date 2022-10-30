Florya'nın yeni abisi Juan Mata

Galatasaray'ın Karagümrük'ü 2-0 yendiği maçta 2. golün sahibi Juan Mata'yı ilk kutlayanlar Mertens ile Sergio Oliveira oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Florya'nın yeni abisi Juan Mata
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30 Ekim 2022 14:16
Juan Mata
Juan Mata
Galatasaray
Galatasaray, Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederken maçı koparan gol Juan Mata'dan geldi.

74. dakikada oyuna girmesine ve 20 kez topla buluşmasına rağmen Mata kısa süre içinde Karagümrük kalesine 2'si isabetli 5 şut attı.

Maç sonu kendisini ilk kutlayanlar Mertens ile Sergio Oliveira oldu. 90 dakika bitimi 3'lüsü de yine İspanyol oyuncudaydı. 

 
 

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