Fiorentina'dan Cher Ndour için teklif

İtalyan ekibi Fiorentina, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Cher Ndour'un transferi için harekete geçti.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fiorentina, Ndour'un transferi için 20 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Paris Saint-Germain'e teklif yaptı.
Ndour'a İtalya'dan ayrıca Bologna'dan da ilgi olduğu ancak Fiorentina'nın şu anda transfer yarışında önde olduğu belirtildi.
MUANI TRANSFERİNİ ETKİLEYECEK
Yurt dışına kiralık oyuncu gönderme limiti dolu olan Paris Saint-Germain, Ndour'u bonservisiyle satmaya sıcak bakıyor. PSG, Ndour'un satılması durumunda Randal Kolo Muani'yi Juventus'a kiralık olarak gönderecek.
Beşiktaş'ta bu sezon 21 maçta süre bulan Ndour, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fiorentina, Ndour'un transferi için 20 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Paris Saint-Germain'e teklif yaptı.
Ndour'a İtalya'dan ayrıca Bologna'dan da ilgi olduğu ancak Fiorentina'nın şu anda transfer yarışında önde olduğu belirtildi.
MUANI TRANSFERİNİ ETKİLEYECEK
Yurt dışına kiralık oyuncu gönderme limiti dolu olan Paris Saint-Germain, Ndour'u bonservisiyle satmaya sıcak bakıyor. PSG, Ndour'un satılması durumunda Randal Kolo Muani'yi Juventus'a kiralık olarak gönderecek.
Beşiktaş'ta bu sezon 21 maçta süre bulan Ndour, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.