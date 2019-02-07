Fenerbahçelileri sevindirecek müjdeli haber sonunda geldi.2019-2020 yılında eğitime başlayacak olan Fenerbahçe Üniversitesi, Medicana Sağlık Grubu ile işbirliğini sağladı.Medicana Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt ile yarın saat 14:00'da akademik ve idari kadronun katılımıyla Fenerbahçe Kulüp binasında bir tanışma toplantısının gerçekleştirileceği ifade edildi.Fenerbahçe bünyesinde yüzlerce öğrencinin eğitim alacağı üniversite için varılan anlaşma Fenerbahçelileri sevindirdi.Öte yandan, Fenerbahçe Üniversitesi, 2018-2019 öğretim yılı olarak öngörülen eğitim ve öğretime başlangıç tarihini bir yıl erteleme kararı almıştı. Haziran ayında Fenerbahçe'nin başına gelen Ali Koç, Fenerbahçe Üniversitesi'nin açılışının 1 yıl ertelendiğini açıklamıştı. (Odatv)