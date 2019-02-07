Fenerbahçelileri sevindirecek müjdeli haber sonunda geldi.
2019-2020 yılında eğitime başlayacak olan Fenerbahçe Üniversitesi, Medicana Sağlık Grubu ile işbirliğini sağladı.
Medicana Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt ile yarın saat 14:00'da akademik ve idari kadronun katılımıyla Fenerbahçe Kulüp binasında bir tanışma toplantısının gerçekleştirileceği ifade edildi.
Fenerbahçe bünyesinde yüzlerce öğrencinin eğitim alacağı üniversite için varılan anlaşma Fenerbahçelileri sevindirdi.
Öte yandan, Fenerbahçe Üniversitesi, 2018-2019 öğretim yılı olarak öngörülen eğitim ve öğretime başlangıç tarihini bir yıl erteleme kararı almıştı. Haziran ayında Fenerbahçe'nin başına gelen Ali Koç, Fenerbahçe Üniversitesi'nin açılışının 1 yıl ertelendiğini açıklamıştı. (Odatv)
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2019-2020 yılında eğitime başlayacak olan Fenerbahçe Üniversitesi, Medicana Sağlık Grubu ile işbirliğini sağladı.
Medicana Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt ile yarın saat 14:00'da akademik ve idari kadronun katılımıyla Fenerbahçe Kulüp binasında bir tanışma toplantısının gerçekleştirileceği ifade edildi.
Fenerbahçe bünyesinde yüzlerce öğrencinin eğitim alacağı üniversite için varılan anlaşma Fenerbahçelileri sevindirdi.
Öte yandan, Fenerbahçe Üniversitesi, 2018-2019 öğretim yılı olarak öngörülen eğitim ve öğretime başlangıç tarihini bir yıl erteleme kararı almıştı. Haziran ayında Fenerbahçe'nin başına gelen Ali Koç, Fenerbahçe Üniversitesi'nin açılışının 1 yıl ertelendiğini açıklamıştı. (Odatv)
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın