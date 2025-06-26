Fenerbahçe'ye Samuel Chukwueze önerisi!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Transfer piyasasında son derece aktif olan sarı-lacivertliler, birçok yıldızla temasta. Ayrıca menajerler tarafından da sık sık yeni isimler yönetime öneriliyor.
FENERBAHÇE'YE YENİ ÖNERİ
Fenerbahçe'ye önerilen son isim Milan'dan Samuel Chukwueze oldu. Milan'da yeni teknik direktör Massimiliano Allegri tarafından kadroda düşünülmeyen Chukwueze menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.
KAPIYI KAPATMADI
Kanat transferi için Jadon Sancho'ya odaklanan Fenerbahçe, menajerler tarafından gelen Chukwueze önerisine de kapıyı kapatmadı.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe, Nijeryalı futbolcunun durumunu değerlendirmeyi planlıyor.
Milan'da geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan 26 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.
Transfer piyasasında son derece aktif olan sarı-lacivertliler, birçok yıldızla temasta. Ayrıca menajerler tarafından da sık sık yeni isimler yönetime öneriliyor.
FENERBAHÇE'YE YENİ ÖNERİ
Fenerbahçe'ye önerilen son isim Milan'dan Samuel Chukwueze oldu. Milan'da yeni teknik direktör Massimiliano Allegri tarafından kadroda düşünülmeyen Chukwueze menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.
KAPIYI KAPATMADI
Kanat transferi için Jadon Sancho'ya odaklanan Fenerbahçe, menajerler tarafından gelen Chukwueze önerisine de kapıyı kapatmadı.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe, Nijeryalı futbolcunun durumunu değerlendirmeyi planlıyor.
Milan'da geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan 26 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.
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