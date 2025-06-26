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Fenerbahçe'ye Samuel Chukwueze önerisi!

Milan forması giyen Samuel Chukwueze, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.

calendar 26 Haziran 2025 09:12
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'ye Samuel Chukwueze önerisi!
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Transfer piyasasında son derece aktif olan sarı-lacivertliler, birçok yıldızla temasta. Ayrıca menajerler tarafından da sık sık yeni isimler yönetime öneriliyor.

FENERBAHÇE'YE YENİ ÖNERİ

Fenerbahçe'ye önerilen son isim Milan'dan Samuel Chukwueze oldu. Milan'da yeni teknik direktör Massimiliano Allegri tarafından kadroda düşünülmeyen Chukwueze menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.

KAPIYI KAPATMADI


Kanat transferi için Jadon Sancho'ya odaklanan Fenerbahçe, menajerler tarafından gelen Chukwueze önerisine de kapıyı kapatmadı.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe, Nijeryalı futbolcunun durumunu değerlendirmeyi planlıyor.

Milan'da geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan 26 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.


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