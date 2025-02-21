Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman? Rangers hangi ülkenin, nerenin takımı?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Anderlecht'i Kadıköy'de 3-0, Belçika'da 2-2'lik skorlarla eleyen Fenerbahçe, son 16 turuna kalmaya hak kazandı. Sarı-lacivertliler, 21 Şubat Cuma günü saat 15.00'te yapılan kura çekiminin ardından Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile eşleşti. Rakibin belli olmasının ardından arama motorlarına merak ettiklerini sormaya başalyan futbolseverler, rakibi yakından takip etmeye başladı. Peki, Rangers hangi ülkenin takımı? Kadro değeri ne kadar? İşte Rangers'ta oynayan futbolcular...*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
RANGERS HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşen Rangers İskoçya'nın önemli takımlarından biridir. Maçlarını Ibrox Stadyumu'nda oynayan Rangers, Avrupa Ligi'ni 14 puanla 8. sırada bitirdi.
RANGERS'IN KADRO DEĞERİ NE KADAR?
İskoçya'nın en önemli kulüplerinden biri olan Rangers'ın kadro değeri, Transfermarkt verilerine göre 77.25 milyon euro. 25.6 yaş ortalamasıyla dikkatleri üzerine çeken İskoç ekibi, Philippe Clement yönetiminde ligde ikinci sırada yer alıyor.
RIDVAN YILMAZ FENERBAHÇE'YE RAKİP OLUYOR
Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan ve 2022 yılından itibaren İskoç ekibinin formasını giyen Rıdvan Yılmaz, Fenerbahçe'ye rakip olmaya hazırlanıyor. Bu sezon Rangers formasıyla 21 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 1 asist yapma başarısı gösterdi.
RANGERS KADROSU
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile oynayacak Rangers'ın kadrosu şu şekilde:
1 Jack Butland
31 Liam Kelly
54 Mason William Jardine Munn
41 Lewis Budinauckas
22 Jefte Vital da Silva Dias
2 James Tavernier
4 Robin Pröpper
5 John Souttar
21 Dujon Sterling
3 Rıdvan Yılmaz
27 Leon-Aderemi Balogun
24 Neraysho Kasanwirjo
19 Clinton Nsiala-Makengo
38 Leon Thomson King
28 Rafael Tavares Gomes Fernandes
63 Alexander Hutton
10 Mohammed Diomande
14 Nedim Bajrami
43 Nicolas Raskin
8 Connor Barron
30 Ianis Hagi
49 Bailey Rice
52 Findlay Curtis
55 Paul Nsio
9 Cyriel Dessers
18 Vaclav Cerny
29 Igmane Hamza
45 Ross McCausland
11 Tom Lawrence
99 Danilo Pereira da Silva
7 Óscar Manuel Cortes Cortes
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