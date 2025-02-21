Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman? Rangers hangi ülkenin, nerenin takımı?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Anderlecht'i Kadıköy'de 3-0, Belçika'da 2-2'lik skorlarla eleyen Fenerbahçe, son 16 turuna kalmaya hak kazandı. Sarı-lacivertliler, 21 Şubat Cuma günü saat 15.00'te yapılan kura çekiminin ardından Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile eşleşti. Rakibin belli olmasının ardından arama motorlarına merak ettiklerini sormaya başalyan futbolseverler, rakibi yakından takip etmeye başladı. Peki, Rangers hangi ülkenin takımı? Kadro değeri ne kadar? İşte Rangers'ta oynayan futbolcular...



RANGERS HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?



UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşen Rangers İskoçya'nın önemli takımlarından biridir. Maçlarını Ibrox Stadyumu'nda oynayan Rangers, Avrupa Ligi'ni 14 puanla 8. sırada bitirdi.



RANGERS'IN KADRO DEĞERİ NE KADAR?



İskoçya'nın en önemli kulüplerinden biri olan Rangers'ın kadro değeri, Transfermarkt verilerine göre 77.25 milyon euro. 25.6 yaş ortalamasıyla dikkatleri üzerine çeken İskoç ekibi, Philippe Clement yönetiminde ligde ikinci sırada yer alıyor.



RIDVAN YILMAZ FENERBAHÇE'YE RAKİP OLUYOR



Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan ve 2022 yılından itibaren İskoç ekibinin formasını giyen Rıdvan Yılmaz, Fenerbahçe'ye rakip olmaya hazırlanıyor. Bu sezon Rangers formasıyla 21 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 1 asist yapma başarısı gösterdi.



RANGERS KADROSU



UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile oynayacak Rangers'ın kadrosu şu şekilde:



1 Jack Butland



31 Liam Kelly



54 Mason William Jardine Munn



41 Lewis Budinauckas



22 Jefte Vital da Silva Dias



2 James Tavernier



4 Robin Pröpper



5 John Souttar



21 Dujon Sterling



3 Rıdvan Yılmaz



27 Leon-Aderemi Balogun



24 Neraysho Kasanwirjo



19 Clinton Nsiala-Makengo



38 Leon Thomson King



28 Rafael Tavares Gomes Fernandes



63 Alexander Hutton



10 Mohammed Diomande



14 Nedim Bajrami



43 Nicolas Raskin



8 Connor Barron



30 Ianis Hagi



49 Bailey Rice



52 Findlay Curtis



55 Paul Nsio



9 Cyriel Dessers



18 Vaclav Cerny



29 Igmane Hamza



45 Ross McCausland



11 Tom Lawrence



99 Danilo Pereira da Silva



7 Óscar Manuel Cortes Cortes

Haber ile daha fazlasına ulaşın: