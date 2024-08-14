Fenerbahçe ön eleme oynayacak mı? UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezonun başlayacağı tarih belli oldu. Avrupa Ligi 2024-2025 sezonunda 36 takım mücadele edecek. Grup maçlarını yerine lig formatının geçileceği Avrupa Ligi'nde takımlar ilk etapta 8 maça çıkacak. 8 maç sonunda oluşan sıralamada ilk 8'de yer alan takımlar son 16 turuna yükselecek. 9 ve 24. sıra arasında yer alan takımlar ise son 16 turu için play-off oynayacak. Peki Avrupa Ligi maçları ne zaman başlayacak? İşte, detaylar…

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezonun kura çekimi 29 ve 30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

2024-25 UEFA Avrupa Ligi lig aşaması, 25 Eylül 2024'te başlayıp 30 Ocak 2025'te sona erecektir.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda etti. Lille karşısında 120 dakika süren mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı-lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ilk maçını 22 Ağustos'ta oynayacak. Bu turun rövanş karşılaşmaları ise 29 Ağustos'ta yapılacak. Siyah-beyazlılar bu turu geçmesi halinde Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Beşiktaş'ın play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu.

Beşiktaş, play-off turunda Partizan-Lugano eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Rapid Wien'e 1-0 kaybeden Trabzonspor, rakibi karşısında 2 farklı kazanması durumunda play-off turuna kalacak. Bordo-mavililer, play-off aşamasını geçmesi durumunda Avrupa Ligi'ne katılacak.