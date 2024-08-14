Haber Tarihi: 14 Ağustos 2024 10:45 - Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2024 10:45

Fenerbahçe ön eleme oynayacak mı? UEFA Avrupa Ligi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde iki numaralı organizasyonu olan Avrupa Ligi programı belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezonla birlikte format değişecek. 32 takımdan oluşan turnuva, bu sezonla birlikte 36 takımla düzenlenecek. Avrupa Ligi finali 21 Mayıs 2025 tarihinde İspanya'nın Bilbao şehrinde oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda etti ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Peki UEFA Avrupa Ligi ne zaman başlıyor? İşte, maç tarihleri…

Fenerbahçe ön eleme oynayacak mı? UEFA Avrupa Ligi
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UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezonun başlayacağı tarih belli oldu. Avrupa Ligi 2024-2025 sezonunda 36 takım mücadele edecek. Grup maçlarını yerine lig formatının geçileceği Avrupa Ligi'nde takımlar ilk etapta 8 maça çıkacak. 8 maç sonunda oluşan sıralamada ilk 8'de yer alan takımlar son 16 turuna yükselecek. 9 ve 24. sıra arasında yer alan takımlar ise son 16 turu için play-off oynayacak. Peki Avrupa Ligi maçları ne zaman başlayacak? İşte, detaylar…

AVRUPA LİGİ 2024-2025 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezonun kura çekimi 29 ve 30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

2024-25 UEFA Avrupa Ligi lig aşaması, 25 Eylül 2024'te başlayıp 30 Ocak 2025'te sona erecektir.

FENERBAHÇE LİG AŞAMASINA DOĞRUDAN KATILACAK

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda etti. Lille karşısında 120 dakika süren mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı-lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.

BEŞİKTAŞ PLAY-OFF RAKİBİNİ BEKLİYOR

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ilk maçını 22 Ağustos'ta oynayacak. Bu turun rövanş karşılaşmaları ise 29 Ağustos'ta yapılacak. Siyah-beyazlılar bu turu geçmesi halinde Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Beşiktaş'ın play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu.

Beşiktaş, play-off turunda Partizan-Lugano eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

TRABZONSPOR 3. ÖN ELEME TURUNDA

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Rapid Wien'e 1-0 kaybeden Trabzonspor, rakibi karşısında 2 farklı kazanması durumunda play-off turuna kalacak. Bordo-mavililer, play-off aşamasını geçmesi durumunda Avrupa Ligi'ne katılacak.
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