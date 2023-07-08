Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu

Yeni sezon hazırlıkları için Rusya'ya kampa gidecek olan Fenerbahçe'nin kadrosu açıklandı.

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Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu
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08 Temmuz 2023 09:42
Son güncelleme 08 Temmuz 2023 09:53
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Rusya'ya gidecek olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Kafilede transfer izni verilen Samatta'nın yanı sıra Çağtay Kurukalıp yer almadı.

Lincoln ün özel programı da yine İstanbul'da devam edecek olmasından dolayı Rusya'ya götürülmezken, Samet Akaydın arka adaledeki zorlanma nedeniyle tedavisini İstanbul'da sürdürecek.


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