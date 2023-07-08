Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Rusya'ya gidecek olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.
Kafilede transfer izni verilen Samatta'nın yanı sıra Çağtay Kurukalıp yer almadı.
Lincoln ün özel programı da yine İstanbul'da devam edecek olmasından dolayı Rusya'ya götürülmezken, Samet Akaydın arka adaledeki zorlanma nedeniyle tedavisini İstanbul'da sürdürecek.
Kafilede transfer izni verilen Samatta'nın yanı sıra Çağtay Kurukalıp yer almadı.
Lincoln ün özel programı da yine İstanbul'da devam edecek olmasından dolayı Rusya'ya götürülmezken, Samet Akaydın arka adaledeki zorlanma nedeniyle tedavisini İstanbul'da sürdürecek.