Fenerbahçe'nin eski oyuncusunu Arkas kaptı!

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından biri olan Ahmet Karataş, Arkas Spor'a transfer oldu. Gelişme resmi olarak da duyuruldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe'nin eski oyuncusunu Arkas kaptı!
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03 Ağustos 2022 15:18
AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, transfer çalışmalarına devam edioor. Arkas, eski oyuncularından libero Ahmet Karataş'ı kadrosuna kattı.

ARKASSPOR'A 5 YIL SONRA DÖNDÜ

Arkas Spor'dan yapılan açıklamada, "Hoş geldin Ahmet Karataş. 5 yıl aradan sonra tekrar aramıza katılan Ahmet Karataş'a kulübümüzde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE'DE DE OYNAMIŞTI

En son 2016-2017 sezonunda Arkas Spor'da forma giyen 31 yaşındaki voleybolcu daha sonra Fenerbahçe ve Bursa Büyükşehir Belediyespor'da mücadele etti.

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