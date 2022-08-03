AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, transfer çalışmalarına devam edioor. Arkas, eski oyuncularından libero Ahmet Karataş'ı kadrosuna kattı.



ARKASSPOR'A 5 YIL SONRA DÖNDÜ



Arkas Spor'dan yapılan açıklamada, "Hoş geldin Ahmet Karataş. 5 yıl aradan sonra tekrar aramıza katılan Ahmet Karataş'a kulübümüzde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.



FENERBAHÇE'DE DE OYNAMIŞTI



En son 2016-2017 sezonunda Arkas Spor'da forma giyen 31 yaşındaki voleybolcu daha sonra Fenerbahçe ve Bursa Büyükşehir Belediyespor'da mücadele etti.





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