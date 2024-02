Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı izle şifresiz (beİN Sports izle HD)

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI CANLI, TIKLA

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Süper Lig'de oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de teknik heyetten Fred ile ilgili yeni bir karar geldi. Fenerbahçe'de Fred riske edilmedi. Brezilyalı oyuncu Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almadı. Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcu, 7 karşılaşmada takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı. 29 Ekim - 1 Aralık tarihleri arasında da sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Fred, o dönem 6 maç kaçırmıştı. Fenerbahçe forması altında bu sezon 21 maçta sahaya çıkan Fred, 6 asist yaptı. Sarı-lacivertliler, Fred'in sahada olduğu söz konusu 21 maçta 20 galibiyet aldı.Fenerbahçe'de sakat futbolcularından bir bir güzel haber gelmeye başladı. Sarı lacivertli takımda Rodrigo Becao, 4 ay sonra Kasımpaşa maçının kadrosuna dahil edildi. Brezilyalı oyuncu, 29 Ekim 2023'te oynanan Pendikspor maçında sakatlanmıştı.Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.Ligde geride kalan 26 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, topladığı 67 puanla ikinci sırada bulunuyor. Süper Lig'de son 4 maçında hanesine 10 puan yazdıran Kasımpaşa ise 26 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgiyle 39 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde beşinci sırada yer alıyor.Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Krunic, Cengiz Ünder, Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko.Kasımpaşa: Ali Emre, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan, Gökhan Gül, M.Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan, Nuno Da Costa.Fenerbahçe'de Joshua King sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.Sarı-lacivertli ekipte Kasımpaşa maçı öncesinde 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.Geçen hafta kart sınırında olan Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Michy Batshuayi ve Alexander Djiku'ya Çaykur Rizespor deplasmanında sarı kart gören Cengiz Ünder de eklendi.Bu futbolcular kart görmesi durumunda, bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Atakaş Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecek.Bu sezon deplasmanda daha çok puan toplayan Fenerbahçe, iç sahada ise 9 puan kaybetti. Evindeki 13 lig maçında 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, son 5 maçın 3'ünde rakipleriyle berabere kaldı. Ligde 17. haftada oynanan Galatasaray derbisinden golsüz beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, 21. haftada Yılport Samsunspor'la da 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe evinde oynadığı son maç olan Corendon Alanyaspor karşılaşmasını da 2-2'lik skorla tamamlayarak, evindeki son 5 maçta 6 puan kaybetti.İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 41 lig maçında Fenerbahçe 33 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 4 kez 3 puana uzanan taraf oldu. Sarı-lacivertli takım bu karşılaşmalarda 104 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 37 gol gördü.Fenerbahçe, Kasımpaşa ile ligde bugüne kadar 21 kez iç sahada karşı karşıya geldi. Bu maçların 15'inde kazanan sarı-lacivertliler, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Fenerbahçe'nin attığı 48 gole, Kasımpaşa 21 golle karşılık verdi.İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyeti, 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe elde etti. 2022-2023 sezonunda Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 6-0 kazandı. Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1 galip ayrılarak rakibi karşısında en farklı galibiyetini aldı. İki ekip arasında en gollü karşılaşma ise 2010-2011 sezonunda Kasımpaşa'nın sahasında oynanan ve sarı-lacivertlilerin 6-2 kazandığı maç olarak kayıtlara geçti. Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.İki takım arasında ligde oynanan son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 9 kez galip gelirken, 1 maçı da Kasımpaşa kazandı. Sarı-lacivertli takım bu maçlarda rakip filelere 29 gol atarken, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü, gözünü Kasımpaşa maçına çevirdi. Boşnak yıldız, Kadıköy'de taraftarının önünde gol sayısını artırarak rakiplerine gözdağı vermeyi planlıyor. İsmail Kartal, hafta içerisinde yapılan testlerde kas yorgunluğu tespit edilen Boşnak yıldızı bir idmanda dinlendirmişti. Dzeko, ligde 5 maçı boş geçtikten sonra Alanya ve Rizespor filelerini sarsarak yeni bir gol serisi başlattı. Kasımpaşa karşısına dinlenmiş ve hazır bir şekilde çıkacak olan 37 yaşındaki oyuncu, Kadıköy'de 12. adam önünde serisini sürdürmeye kararlı. Diğer yandan, ligde 18 golle krallık yarışında da zirvede yer alan dünyaca ünlü golcü, Kasımpaşa filelerini de sarsarak rakipleriyle arasındaki farkı daha da açmak istiyor. Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının ardından ligde haftaya Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bugünkü müsabaka öncesinde Sarı-Lacivertliler'de 5 oyuncu kart sınırında bulunuyor. Alexander Djiku, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi, Kasımpaşa mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek Hatayspor maçında takımlarını yalnız bırakacak.Fenerbahçe'de sakatlığı ile korkutan Edin Dzeko, hocası İsmail Kartal ile özel bir görüşme yaptı. Son dönemdeki formsuzluğunu Alanyaspor maçında attığı golle bitiren, ardından Çaykur Rizespor deplasmanında da ağları sarsan Edin Dzeko, takımının galibiyetinde rol oynamıştı. Geçtiğimiz gün kas yorgunluğu nedeniyle takımla birlikte çalışmalara katılmayan Boşnak golcünün durumu, camiada tedirginlik yarattı. Ancak dün taktik çalışmada yer alan 37 yaşındaki usta santrfor, Kasımpaşa mücadelesine hazır hale geldi. Bugün mutlaka sahada olmak isteyen yıldız oyuncunun, teknik direktör İsmail Kartal'la görüşerek, "Kendimi şu anda çok iyi hissediyorum. Herhangi bir sorunum yok. Bu kritik süreçte takımı yalnız bırakmak istemiyorum. Eğer görev verirseniz yüzde 100 performansla sahada olacağım" dediği öğrenildi. İsmail Kartal'ın, deneyimli ismi ilk 11'e yazma kararı aldığı belirtildi. -Ligde 18 golle krallık koltuğunda zirvede oturuyor. Toplamda 22 kez fileleri bulan Dzeko, son 6 sezondaki en yüksek gol sayısına erişti. -Bu sezon forma giydiği her kulvarda tabelayı değiştirdi. Ligde 18, Konferans Ligi Elemeleri ve Konferans Ligi gruplarında da 2'şer gol kaydetti. -Tüm kulvarlarda 22 gol atan yıldız oyuncu, üst düzey 15 lig + kupa müsabakaları dahil 34 yaş üst futbolcular arasında Avrupa'nın en golcü ismi konumunda. -Üst üste Alanya ve Rize ağlarını havalandıran Dzeko, Kasımpaşa'yı da boş geçmezse bu sezon ligde ikinci kez 3 gollük seri yakalayacak.Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kasımpaşa maçı öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yaptı. İç sahadaki baskı nedeniyle oyuncularını uyaran tecrübeli çalıştırıcı, "Gol erken gelmeyince strese giriyoruz. Bu sorunu aşmalıyız. Daha önce de söylediğim gibi iç sahadaki maçlarda yaşadığımız baskıyı, desteğe çevirelim. Rize maçında yakaladığımız havayı bu hafta da devam ettirelim, taraftarımızı stattan mutlu gönderelim" dediği öğrenildi. Kasımpaşa'nın bu sezon Süper Lig'de iyi sonuçlara imza attığını ve tehlikeli bir rakip olduğunu oyuncularına hatırlatan İsmail Kartal, "Rakibe değil kendimize bakalım. Her maç gibi bu mücadelede de sadece galibiyeti düşünelim" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli takımın teknik patronunun ayrıca 'hepinizin her an oynayacakmış gibi hazır olduğunu biliyorum' diyerek farklı bir ilk 11 tercih edebileceğini oyuncularına ilettiği bildirildi.