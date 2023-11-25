Haber Tarihi: 25 Kasım 2023 17:38 - Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023 17:38

Fenerbahçe-Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı ne zaman?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. 13. hafta müsabakasında Arda Kardeşler görev yapacak. Becao, Osayi-Samuel maçta süre alamayacak. Fred, Djiku ve Serdar Aziz'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı ne zaman?
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Trendyol Süper Lig lideri Fenerbahçe, 13. hafta maçında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Peki Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 
FENERBAHÇE-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS'dan yayımlanacak.

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Kadıköy'de kozlarını paylaşıyor.

Süper Lig'de geride kalan 12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 31 puan toplayan Fenerbahçe, averaj üstünlüğüyle Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor.

Ligde son 2 maçta önce Trabzonspor'a sahasında 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, ardından Adana Demirspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.

Üst üste 10 galibiyetin ardından 2 haftayı 3 puan alamadan tamamlayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte tekrar çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Becao sakat, Osayi-Samuel cezalı

VavaCars Fatih Karagümrük karşısında henüz iyileşmeyen Becao ve sarı kart cezalısı Osayi-Samuel forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan Fred, Djiku ve Serdar Aziz ise henüz form tutmadı. Bu futbolcuların maç kadrosunda olup olmayacağına teknik ekip karar verecek.


Trabzonspor karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Adana Demirspor maçında forma giyemeyen İsmail Yüksek ise bu maçta takıma dahil olacak.

Fatih Karagümrük'te 4 isim kart sınırında

Süper Lig'in ilk 8 haftasında 6 puan toplayarak beklentilerin altında kalan Fatih Karagümrük, son 4 maçta aldığı sonuçlarla yükselişe geçti. İç sahadaki 2-0'lık Adana Demirspor galibiyetinin ardından evinde Trabzonspor'la golsüz berabere kalan kırmızı-siyahlılar, Konyaspor deplasmanından da 1-1'lik skorla döndü. Fatih Karagümrük, son maçında evinde Sivasspor'u 3-0 mağlup etti.

Son 4 lig maçında 8 puan toplayan Alparslan Erdem'in ekibi, bu maçlarda 6 gol atarken kalesinde yalnızca 1 gol gördü.
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Milli maç arasında RAMS Başakşehir'le hazırlık maçında karşılaşan kırmızı-siyahlı ekip, bu müsabakayı da 2-1 kazandı.

Fatih Karagümrük'te Fenerbahçe maçı öncesinde herhangi bir eksik bulunmazken kart sınırında olan 4 oyuncu var. Sofiane Feghouli, Ryan Mendes, Otabek Shukurov ve Levent Mercan, Fenerbahçe karşısında kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.

 


 
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