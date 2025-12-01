Haber Tarihi: 01 Aralık 2025 12:42 - Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2025 12:42

Fenerbahçe - Galatasaray Maçı Canlı İzle Şifresiz (GS-FB)

Fenerbahçe - Galatasaray maçını ücretsiz beIN Sports 1 izle | Fenerbahçe - Galatasaray maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'tan canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe - Galatasaray maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçı canlı yayın izleme detayları

Fenerbahçe - Galatasaray Maçı Canlı İzle Şifresiz (GS-FB)
Trendyol Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "beIN Sports 1 canlı izle, beIN Sports 1 şifresiz" araması yapıyor. Fenerbahçe - Galatasaray maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Fenerbahçe - Galatasaray maçını şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports 1'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports 1'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Samedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, Jhon Duran

Galatasaray: Uğurcan, Davinson Sanchez, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Lemina, İlkay, Sane, Barış, Osimhen

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?


Trendyol Süper Lig'de bu Fenerbahçe, Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe - Galatasaray maçı beIN Sports 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı 1 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'da oynanacak mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

