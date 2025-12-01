Fenerbahçe - Galatasaray Maçı Canlı İzle Şifresiz (GS-FB)

Fenerbahçe: Ederson, Samedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, Jhon Duran

Galatasaray: Uğurcan, Davinson Sanchez, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Lemina, İlkay, Sane, Barış, Osimhen

Trendyol Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "beIN Sports 1 canlı izle, beIN Sports 1 şifresiz" araması yapıyor. Fenerbahçe - Galatasaray maçı 1 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'da oynanacak.