Fenerbahçe'de savunma iyi başladı!

Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 4 haftada 11 kez fileleri sarstı.
Jose Mourinho'nun öğrencileri kalesinde 2 gol görürken bunların 2'si de Göztepe deplasmanında yendi.
Sarı-Lacivertliler, Adana Demirspor, Rizespor (D), ve Alanyaspor karşılaşmalarında ise kalesini gole kapatmayı başardı.
Savunma hattı sezona iyi bir başlangıç yaparken, özellikle kaleci Dominik Livakovic performansıyla alkış aldı.
Geçen sezon zaman zaman eleştirilen Hırvat file bekçisi, yeni sezona formda bir giriş yaparak 4 maçta kalesine gelen 11 isabetli şutun 9'unu kurtardı.
Jose Mourinho'nun öğrencileri kalesinde 2 gol görürken bunların 2'si de Göztepe deplasmanında yendi.
Sarı-Lacivertliler, Adana Demirspor, Rizespor (D), ve Alanyaspor karşılaşmalarında ise kalesini gole kapatmayı başardı.
Savunma hattı sezona iyi bir başlangıç yaparken, özellikle kaleci Dominik Livakovic performansıyla alkış aldı.
Geçen sezon zaman zaman eleştirilen Hırvat file bekçisi, yeni sezona formda bir giriş yaparak 4 maçta kalesine gelen 11 isabetli şutun 9'unu kurtardı.