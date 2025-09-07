07 Eylül
Gürcistan-Bulgaristan
16:00
07 Eylül
Litvanya-Hollanda
19:00
07 Eylül
Kuzey Makedonya-Linheştayn
19:00
07 Eylül
Lüksemburg-Slovakya
21:45
07 Eylül
Almanya-Kuzey İrlanda
21:45
07 Eylül
Türkiye-İspanya
21:45
07 Eylül
Polonya-Finlandiya
21:45
07 Eylül
Belçika-Kazakistan
21:45
07 Eylül
Orta Afrika Cumhuriyeti-Komor Adl.
19:00
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
07 Eylül
AD Ceuta FC-SD Huesca
15:00
07 Eylül
Burgos CF-Las Palmas
17:15
07 Eylül
Real Sociedad B-Cadiz
17:15
07 Eylül
Almeria-Racing Santander
19:30
07 Eylül
Somaspor-Mardin 1969 Spor
15:00
07 Eylül
1461 Trabzon-Kahramanmaras Istiklalspor
15:00
07 Eylül
Mus Spor-Ankara Demirspor
15:30
07 Eylül
Yeni Malatyaspor-Belediye Derincespor
15:30
07 Eylül
Kastamonuspor-Bucaspor 1928
16:00
07 Eylül
Adanaspor-Menemen Bld.
16:00
07 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Adana 01 FK
16:30
07 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Aksarayspor
16:30
07 Eylül
Altınordu-24 Erzincanspor
17:00
07 Eylül
Aliağa Futbol-Fethiyespor
17:00
07 Eylül
Ankara Keçiörengücü-Elazığspor
19:00
07 Eylül
Batman Petrolspor-İskenderunspor
19:00
07 Eylül
Karacabey Belediyespor-Erbaaspor
19:00
07 Eylül
Karaman FK-İnegölspor
19:00
07 Eylül
Şanlıurfaspor-Kepezspor
19:00
07 Eylül
Isparta 32 SK-Kırklarelispor
19:00
07 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor
19:00

Fenerbahçe'de kritik saatler: Teknik direktör!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları arasından bugün bir karar vermesi bekleniyor.

calendar 07 Eylül 2025 09:43 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2025 11:15
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe camiası, kulübün resmi sitesinden yapılacak açıklamaya kilitlendi…

Benfica maçının ardından 29 Ağustos'ta Jose Mourinho'nun kovulmasının üzerinden 1 hafta geçerken henüz yeni teknik adam belli olmadı. Sarı-lacivertliler, ilk hedef olarak belirlediği Luciano Spalletti'den olumlu geri dönüş alamazken Ange Postecoglou da kendisine yapılan tekliği kabul etmedi.

Alternatif isimler üzerine yoğunlaşan Fenerbahçe'de İsmail Kartal, yerli olarak tek aday. Asbaşkan Hamdi Akın'a sunum yapan ve sportif direktör Devin Özek ile de görüşen Kartal, ilk 11'ini bile belirledi.


ÖZEK YABANCI TEKNİK ADAMDAN YANA

Ancak Devin Özek'in yabancı teknik adamdan yana olduğu ve birçok hocadan sunum aldığı bildirildi.

Bu isimlerin de Edin Terzic, Zinedine Zidane ve Domenico Tedesco olduğu aktarıldı. 4 teknik direktörle ilgili de detaylı bir rapor hazırlayan Özek'in, Başkan Ali Koç ile görüşeceği ve son kararın verileceği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin yeni hocasının 8 Eylül Pazartesi günü resmi olarak açıklanması bekleniyor. Teknik direktör olarak sadece Dortmund'u çalıştıran Terzic, 1 senedir boşta… Belçika Milli Takımı ile yolları ayrılan İtalyan Tedesco ise Ocak ayından bu yana takım çalıştırmıyor. Real Madrid efsanesi Zidane da 2021'den beri teknik direktörlük yapmıyor.

11'İNİ BİLE HAZIRLADI!

İsmail Kartal'ın, Devin Özek ile görüşmesinde kafasındaki oyun planını, sistemini ve ideal 11'ini sunduğu öğrenildi.

Trabzonspor maçı için harıl harıl çalışan 64 yaşındaki teknik adam, 4-2-3-1 sistemi ile sahaya çıkmayı planlıyor. Savunma çizgisini önde kurmayı hedefleyen başarılı hoca, özellikle tempolu ve pres gücü yüksek bir yapı kurmak istiyor.

Defansta Semedo, Çağlar, Skriniar ve Brown dörtlüsünün önünde Fred ve Alvarez'i düşünen Kartal, sağ kanatta Asensio'yu kullanmayı planlarken sol kanatta da Kerem'i sahaya sürmeyi düşünüyor. On numarada Talisca'ya, en uçta ise Jhon Duran'a formayı teslim edecek. Toplantıda yalnızca sistem değil, futbolcularla iletişim ve saha içi roller de masaya yatırıldı. Kartal, savunmayı öne çıkararak ligde ilk yarılardan fişi çekmeyi planlıyor.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
