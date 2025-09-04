04 Eylül
Kazakistan-Galler
0-144'
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
0-184'
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Fenerbahçe'de kritik an: Yeni hoca

Fenerbahçe'de asbaşkan Hamdi Akın ile İsmail Kartal arasında anlaşma sağlandı, ancak resmi karar yönetim kurulu toplantısının ardından açıklanacak. Gündemde yabancı hocaların isimleri de var..

calendar 04 Eylül 2025 16:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de kritik an: Yeni hoca
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de, yeni teknik direktör kararı bekleniyor...

Fenerbahçe yönetiminde, eski teknik direktör İsmail Kartal ile Asbaşkan Hamdi Akın arasında anlaşma sağlandı.

Ancak net kararın, yönetim kurulu toplantısının ardından verilmesi bekleniyor.


ÖZEK'İN RAPORLARI VE ÖNE ÇIKAN DİĞER İSİMLER

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Başkan Ali Koç'a farklı yabancı teknik direktörler hakkında raporlar sundu. Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness önerilen isimlerden biri oldu, ancak Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı öğrenildi.

TEDESCO DA ADAYLAR ARASINA EKLENDİ

Luciano Spalletti ve Ande Postecoglou da gündeme gelirken, Özek son olarak Domenico Tedesco ismini de Fenerbahçe'ye önerdi ve İtalyan teknik adamla ilgili sunum yaptı. Yönetim Kurulu adaylar arasına Tedesco'yu da ekledi.

NİHAİ KARAR BEKLENİYOR

Yönetim, adaylarla ilgili görüşlerini toplantıdan sonra paylaşacak ve teknik direktörle ilgili nihai karar toplantının ardından verilecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
