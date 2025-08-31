Fenerbahçe'de Jose Mourinho itirafı!

Fenerbahçe forması giyen Yiğit Efe Demir, Gençlerbirliği maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Yiğit Efe Demir, maç öncesi röportajında Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken sözler kullandı.
Yiğit Efe Demir'in sözleri şu şekilde:
"Jose Mourinho gibi çok büyük bir hocamız vardı. Kendi adıma bana kattıkları için teşekkür ediyorum. Şimdi o sayfa kapandı. Samandıra'da çok büyük profesyonel hocalarımız var zaten. Bütün dinamikleri çok iyi biliyorlar. 2-3 gündür bizi çok iyi hazırladılar maça. Jose Mourinho ile vedamız biraz duygusal oldu. Çünkü çok alışmıştık. İlişkilerimiz iyiydi. Bize yakın bir hocaydı. Oyuncularla çok güzel ayrıldı."
