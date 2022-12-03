Fenerbahçe'de Halil Dervişoğlu sürprizi

Fenerbahçe, 12 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde iki takviye planlıyor. Sarı-lacivertliler bir stoper bir de forvet alacak. Yabancı kuralı, transferde belirleyici olacak. Joao Pedro'nun sakatlığının ardından hücum oyuncusu arayan sarı-lacivertlilerde Serdar Dursun ile de yollar ayrılacak.



Halil Dervişoğlu, gündemdeki ilk isim. Jesus'un hareketli forvet tarifine uyan gurbetçi oyuncu için kulübü Burnley ile masaya oturulacak. Halil gelirse, yabancı stoper transferi yapılacak.



CSKA Moskova forması giyen Brezilyalı stoper Willyan Rocha, ilk aday. Bu bölgeye Samet Akaydın veya Kaan Ayhan takviyesi yapılırsa, forvete yabancı oyuncu takviyesi gündeme gelecek.





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