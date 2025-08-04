Haber Tarihi: 04 Ağustos 2025 14:05 - Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2025 14:05

Fenerbahçe - Benfica Maçı: Şampiyonlar Ligi Yolunda Kritik İhtimal

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki yolculuğu, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Hollanda ekibi Feyenoord'a karşı oynayacağı maçlarla başlayacak. Ancak, Benfica ismi sarı-lacivertliler için play-off turundaki muhtemel rakip olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe - Benfica Maçı: Şampiyonlar Ligi Yolunda Kritik İhtimal
Abone Ol
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma hedefiyle Feyenoord ile mücadele edecek. Maç programı şu şekilde:

İlk Maç: 6 Ağustos Çarşamba günü, Feyenoord Stadyumu'nda (De Kuip) TSİ 22.00'de.

Rövanş Maçı: 12 Ağustos Salı günü, Ülker Stadyumu'nda (Kadıköy) TSİ 20.00'de.

Her iki karşılaşma da S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 

Play-off Turunda Benfica İhtimali

Fenerbahçe, Feyenoord'u elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele etmeye hak kazanacak. Bu turda sarı-lacivertlilerin rakibi, Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz) eşleşmesinin galibi olacak. Yani, Fenerbahçe'nin Benfica ile karşılaşması için Feyenoord'u geçmesi ve Benfica'nın da Nice'i elemesi gerekiyor. Aksi halde Fenerbahçe, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kurası çekildi UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kurası çekildi
MEB.gov.tr çöktü mü, neden açılmıyor? Meb resmi sitesine erişim sorunu Gündem MEB.gov.tr çöktü mü, neden açılmıyor? Meb resmi sitesine erişim sorunu
Enzo Millot Arabistan yolunda Suudi Arabistan Ligi Enzo Millot Arabistan yolunda
Fenerbahçeli Oğuz Aydın'a PSV takibi Fenerbahçe Fenerbahçeli Oğuz Aydın'a PSV takibi
TFF'den açıklama: Süper Lig maçları ertelenecek mi? Fenerbahçe TFF'den açıklama: Süper Lig maçları ertelenecek mi?
Süper Lig tarihinin gol kralları! Trendyol Süper Lig Süper Lig tarihinin gol kralları!
Schick Bayer Leverkusen'de devam edecek Bayer Leverkusen Schick Bayer Leverkusen'de devam edecek
Osman Zeki Korkmaz'dan Süper Lig mesajı Sivasspor Osman Zeki Korkmaz'dan Süper Lig mesajı
Amedspor ile anlaşan Dia Saba, Diyarbakır'da Spor Toto 1. Lig Amedspor ile anlaşan Dia Saba, Diyarbakır'da
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'den Paqueta sürprizi! Mourinho devrede
2
Fenerbahçe'den Szymanski için Lazio'ya net yanıt!
3
Barış Alper Yılmaz'a Premier Lig'den dev teklif!
4
Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
5
Gardi'den yıldız operasyonu!
6
Beşiktaş'ta anlaşma tamam: Wilfred Ndidi
7
Carlos Cuesta, Spartak Moskova yolunda!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.