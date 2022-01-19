Fenerbahçe Beko'da iki pozitif

Fenerbahçe Beko, iki ismin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada bir oyuncunun ve bir idari ekip çalışanının testlerinin pozitif olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan bir oyuncu ve bir idari ekip çalışanının Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır.
Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır"
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada bir oyuncunun ve bir idari ekip çalışanının testlerinin pozitif olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan bir oyuncu ve bir idari ekip çalışanının Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır.
Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır"