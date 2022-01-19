Fenerbahçe Beko'da iki pozitif

Fenerbahçe Beko, bir oyuncunun ve bir idari ekip çalışanının koravirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe Beko'da iki pozitif
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19 Ocak 2022 14:47
Fenerbahçe Beko, iki ismin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada bir oyuncunun ve bir idari ekip çalışanının testlerinin pozitif olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan bir oyuncu ve bir idari ekip çalışanının Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır.

Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır"

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