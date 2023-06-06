Fenerbahçe - Başakşehir Türkiye Kupası Finali ne zaman, saat kaçta? ZTK Fenerbahçe - Başakşehir maçı bilet fiyatları

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe ile Başakşehir arasında yapılacak Ziraat Türkiye Kupası final maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Milyonlarca sporsever de "Fenerbahçe Başakşehir ZTK maçı ne zaman?" sorusunun cevabını merak ediyor. Maçın nerede oynanacağı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. İşte Fenerbahçe Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası finali ile ilgili merak edilen detaylar…2023 yılı Ziraat Türkiye Kupası finalinin adı belli oldu. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir finalde kozlarını paylaşacak. Ziraat Türkiye Kupası final maçı tarihi belli oldu. Fenerbahçe Medipol Başakşehir ZTK final maçı 11 Haziran Pazar günü saat 20.45'te oynanacak. Maç, A Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Fenerbahçe ile Başakşehir arasında yapılacak Ziraat Türkiye Kupası final maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline ilişkin duyuruyu yaptı. Buna göre, 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanması kararlaştırıldı.Passo Mobil uygulama üzerinden 6 Haziran Salı günü (bugün) saat 13.00 itibarıyla satışa sunulan biletler, 7 Haziran Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla genel satışa sunulacaktır.Satılan biletler transfere kapalı olup, kişi başı bilet alma limiti 2 olarak belirlenmiştir. Bilet sahibi olacak tüm kişilerin Fenerbahçe logolu Passolig karta sahip olmaları zorunludur.Doğu Tribünü: 400 TLKuzey Kale Arkası Tribünü: 200 TL