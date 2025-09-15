Fenerbahçe – Corendon Alanyaspor maç biletleri merak ediliyor. Taraftarların büyük bir heyecanla beklediği karşılaşma bu hafta oynanacak.

Futbolseverler bu karşılaşmayı yakından takip edebilmek için biletlerin satışa sunulacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "Fenerbahçe - Alanyaspor maç biletleri satışa çıktı mı, ne kadar?" İşte tüm ayrıntılar...



Fenerbahçe – Corendon Alanyaspor maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Feyenoord maçı gerekçe gösterilerek ertlenmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ertelenen maçla ilişkin açıklama yaptı. Buna göre Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçı 17 Eylül 2025 Çarşamba günü 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe - Alanyaspor maç biletlerine ilişkin ilk açıklama Fenerbahçe'den geldi.

"Fenerbahçemizin, 17 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de C. Alanyaspor ile Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçının biletleri satışa çıkıyor.

Bilet satış programı şu şekilde:

15 Eylül Pazartesi günü saat 18.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere; (2 Adet Bilet)

16 Eylül Salı günü saat 12.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahiplerine (1 Adet Bilet)

16 Eylül Salı günü saat 18.00 itibarıyla da Genel Satışa sunulacaktır.

Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır.

Maça 24 saat kala ve sonrası da dâhil olmak üzere Fenerbahçe logolu Passolig kart sahibi olmayan taraftarlarımız, müsabakaya bilet satın alamayacaklardır."