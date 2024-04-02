Fenerbahçe Adana Demirspor biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe Adana Demirspor maçı oynanacak mı?

Fenerbahçe Kulübü, bu akşam yapılacak olan kritik olağanüstü genel kurul öncesinde, bilet satışlarını askıya aldı.



Kulüp, Adana Demirspor ile yapılacak lig maçı ve Galatasaray ile gerçekleştirilecek Süper Kupa karşılaşması için taraftarlarına bilet almama konusunda tavsiyede bulunmuştu.



Kulüp Başkanı Ali Koç'un belirttiği üzere, 2 Nisan'da düzenlenecek olağanüstü genel kurul, kulübün tarihinde önemli bir yere sahip. Bu toplantıda, Fenerbahçe'nin ligden çekilme ihtimali dahil, yönetim kuruluna çeşitli yetkilerin verilmesi konusu oylamaya sunulacak.



BİLETLER SATIŞA ÇIKMADI



Bu dönemde, Fenerbahçe'nin 3 Nisan Çarşamba günü Adana Demirspor ile oynayacağı 31. hafta maçının biletleri, olası ligden çekilme senaryosu göz önünde bulundurularak satışa çıkarılmadı.



Aynı zamanda, 7 Nisan Pazar günü Galatasaray ile oynanacak olan Süper Kupa maçının biletleri de henüz satışa sunulmadı. Kulüp Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçı için taraftarlara, genel kurul toplantısının sonuçlarını beklemeleri gerektiğini ve bu süreçte bilet alımından kaçınmalarını önerdi.



LİGDEN ÇEKİLME KONUSU



Fenerbahçe'nin, gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurulu'nda, yönetim kuruluna, takımın ligden çekilmesi dahil, alınacak önlemler konusunda tam yetki verilip verilmeme konusu ele alınacak. Bu toplantı, kulübün geleceği açısından büyük önem taşımakta.



İDDAA BÜLTENDEN ÇIKARDI



Öte yandan, Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı, İddaa'nın bahis bülteninden de çıkarıldı.

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