Fellaini, Beşiktaş'a mı transfer oluyor? Fellaini kimdir, kaç yaşındadır, hangi mevkide oynuyor?

Marouane Fellaini'den flaş bir hareket geldi

Marouane Fellaini'yi

Marouane Fellaini

ve

'ın transfer gündeminde yer alan

için Beşiktaş taraftarının hamlesine Belçikalı oyuncudan sürpriz bir cevap geldi.

Beşiktaş taraftarlarının Instagram hesabını "

" yorumları ile ablukaya aldığı yıldız isim, yaptığı paylaşımda Fransızca, "

" mesajını paylaştı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fellaini'nin peşinde Paris Saint-Germain ve Inter de bulunuyor.

Portekizli teknik adam, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Belçikalı yıldızın ayrılmasından "endişe duyduğunu" söyledi.

Mourinho, oyuncu ile kulüp arasındaki görüşmelere müdahil olamayacağını belirtirken; "Oyuncu ile yönetim arasında bir görüşme oluyor, benim yapacağım bir şey yok. Ben kontrat görüşmelerine karışmam, iki tarafa da saygı duyarım. Oyuncuya saygı duyarım, çünkü kendi geleceği hakkında karar verme hakkı var. Kulübe saygı duyarım, çünkü görüşmeler belli bir çerçevede ilerler. Bu yüzden beklerim. Benim kontrolümde olmayan şeyler bunlar" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak geçtiğimiz günlerde Fellaini ile ilgili "Transfer bizde hiç bitmiyor, hep çalışıyoruz. Sadece Fellaini için değil, genel olarak çalışmalarımız var. Scout ekibimiz bu hafta sonu 20 maç izledi, oyuncular takip ediliyor. Devre arası için sezon sonu için sürekli arayış var" demişti.



Beşiktaş 'ın transfer gündeminde yer alan Marouana Fellaini ile ilgili Manchester United menajeri Jose Mourinho 'dan açıklama geldi.



Portekizli teknik adam, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Belçikalı yıldızın ayrılmasından " endişe duyduğunu " söyledi.



Mourinho, oyuncu ile kulüp arasındaki görüşmelere müdahil olamayacağını belirtirken; " Oyuncu ile yönetim arasında bir görüşme oluyor, benim yapacağım bir şey yok. Ben kontrat görüşmelerine karışmam, iki tarafa da saygı duyarım. Oyuncuya saygı duyarım, çünkü kendi geleceği hakkında karar verme hakkı var. Kulübe saygı duyarım, çünkü görüşmeler belli bir çerçevede ilerler. Bu yüzden beklerim. Benim kontrolümde olmayan şeyler bunlar





" ifadelerini kullandı.









. Beşiktaş'ıntransfer edeceği haberleri gündeme bomba gibi düştü. Pekikimdir? İşte Beşiktaş için çıkan transfer haberleri ve detaylar...Marouane Fellaini; futbola Standard Liege'de başladı. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Ali Lukunku ile aynı dönem de Liege'de forma giyen Fellaini; 2008 yılında İngiliz ekiplerinden Everton'a transfer oldu.Burada başarılı yıllar geçiren Marouane Fellaini daha sonra Manchester United'a transfer oldu. Belçikalı oyuncu hala Marouane Fellaini; futbola Standard Liege'de başladı. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Ali Lukunku ile aynı dönem de Liege'de forma giyen Fellaini; 2008 yılında İngiliz ekiplerinden Everton'a transfer oldu. Burada başarılı yıllar geçiren Marouane Fellaini daha sonra Manchester United'a transfer oldu. Belçikalı oyuncu hala Jose Mourinho yönetimindeki Manchester ekibinde forma giyiyor.