FB Canlı İzle: Kayserispor - Fenerbahçe canlı izle şifresiz

Kayserispor - Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kayserispor rakibini eli boş gönderme peşinde. Fenerbahçe ise deplasmanda sürpriz arayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE









KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?





Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.



RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.



Mücadele Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL 11'LER





Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Hosseini, Hasan Ali Kaldırım, Ramazan Civelek, Karimi, Kemen, Cardoso, Morte, Thiam



Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Batshuayi







GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Fenerbahçe'de cezalı Samet Akaydin ile sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc'ın yanı sıra sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen Edin Dzeko, Kayseri deplasmanına götürülmedi. Bu oyuncuların yanı sıra Ryan Kent de teknik heyet tercihiyle kadroya alınmadı.Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.Sarı-lacivertli takımda üçer sarı kartları bulunan İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo, Kayserispor maçında da aynı durumu yaşamaları halinde derbide forma giyemeyecek.Kayserispor ile Fenerbahçe, 45. mücadelelerine çıkacak.İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 44 maçta sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe, rakibini 27 kez mağlup ederken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 8 karşılaşmayı ise kaybetti.İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 94 gol atarken, kalesinde 45 gol gördü.Kayserispor ile Fenerbahçe, Kayseri'de 23. lig mücadelelerine çıkacak.Daha önce burada oynanan 22 müsabakada Fenerbahçe 10 galibiyet elde ederken, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşadı.Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe 33 gol atarken, ev sahibi ekip 20 kez sevindi.Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994'te cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan müsabakada da 7-0 galip gelerek lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.