Haber Tarihi: 17 Eylül 2025 19:51 - Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2025 19:51

FB - Alanya maçı canlı link, Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı yayın

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı canlı bein Sports izle | Fenerbahçe - Alanyaspor maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe - Alanyaspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Alanyaspor maçı canlı yayın izleme detayları

FB - Alanya maçı canlı link, Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı yayın
Abone Ol
Fenerbahçe Alanyaspor maçı bein Sports link! Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Alanyaspor Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri... FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI CANLI, TIKLA




FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇINI CANLI DİNLE

FENERBAHÇE ALANYASPOR BEIN SPORTS HABER İZLE



FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMU


Ligde son olarak Trabzonspor'u 1-0'la geçen sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde üst üste 2. galibiyetini almayı hedefliyor. Fenerbahçe'nin ligde 4 maç sonunda 10 puanı bulunuyor.

TUTTUR'DA 1000 TL HEDİYE İLE OYNA!



MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Talisca, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Enes, Makouta, Maestro, Yusuf, İbrahim, Hwang Ui-Jo, Ogundu.



FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir, kadroda yer almayacak.

STATÜ EKSİKLERİ

Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısında statü nedeniyle önemli isimleri sahada olamayacak. İlk hafta transferi gerçekleşmemiş isimlerden Ederson, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu, müsabakada statü nedeniyle yer alamayacak.

SEMEDO DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Nelson Semedo, Corendon Alanyaspor maçıyla formasına kavuşacak. Sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakan tecrübeli oyuncu, teknik direktör Tedesco'nun görev vermesi durumunda Corendon Alanyaspor'a karşı forma giyebilecek.

19. RANDEVU

Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında karşılaşacak Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, 19. kez ligde mücadele edecek. İki ekibin bugüne kadar 18 lig mücadelesinde Fenerbahçe 11 kez sahadan galip ayrılırken 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 39 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 17 gol gördü.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Alanyaspor ile ligde bugüne kadar 9 kez İstanbul'da karşılaştı. Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 5 kez kazanırken, 3 mücadele beraberlikle sonuçlandı, Akdeniz temsilcisi ise 1 maçta 3 puana uzanan taraf oldu. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 20 gol sevinci yaşarken, kalesinde 7 gol gördü.

EN FARKLI GALİBİYETLER

İki takım arasında ligde oynanan maçlarda en farklı galibiyeti Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 5-0'lık sonuçla aldı. Resmi mücadelelerde alınan en farklı skor ise 23 Ocak 2008'de oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde ortaya çıktı. Fenerbahçe, rakibini deplasmanda 10-3 mağlup etmeyi başardı. Alanyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetini ise 16 Eylül 2019'da 3-1'lik skorla elde etti.

SON YENİLGİ EVİNDE

Fenerbahçe, ligde Alanyaspor karşısında son mağlubiyetini evinde yaşadı. Alanyaspor, 2021-2022 sezonunda sarı-lacivertli ekibi İstanbul'da 2-1 yendi. Rakibiyle oynadığı son 7 karşılaşmadan 6 galibiyet, 1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda rakip kaleye 21 gol gönderirken 5 gol yedi.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak.

 
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Yılmaz Vural'ın yeni adresi açıklandı! Spor Toto 1. Lig Yılmaz Vural'ın yeni adresi açıklandı!
Kadıköy'de duygusal anlar: Gökhan Gönül Fenerbahçe Kadıköy'de duygusal anlar: Gökhan Gönül
Mert Hakan'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Fenerbahçe Mert Hakan'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
Domenico Tedesco'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması Fenerbahçe Domenico Tedesco'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları devam etti Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları devam etti
İspanya'dan İsrail hakkında örnek karar! Dünya Futbolu İspanya'dan İsrail hakkında örnek karar!
Real Madrid ve PSG, Saliba'nın peşinde! Arsenal Real Madrid ve PSG, Saliba'nın peşinde!
Real Madrid'e Alexander-Arnold şoku! Real Madrid Real Madrid'e Alexander-Arnold şoku!
Fenerbahçe - Alanyaspor Maçı Canlı İzle (Şifresiz İzle) Gündem Fenerbahçe - Alanyaspor Maçı Canlı İzle (Şifresiz İzle)
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Jose Mourinho, Benfica'da
2
Fenerbahçe - Alanyaspor: 11'ler
3
Fenerbahçe'de Duran'ın döneceği maç belli oldu!
4
Fatih Terim, Fenerbahçe hakkında konuştu!
5
Tedesco şaşkın: "Mourinho neden oynatmadı anlamıyorum"
6
Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi!
7
Xabi Alonso: "Arda hala öğreniyor ve gelişiyor"

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.