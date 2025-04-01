Fatih Terim'e 90+9'da büyük şok!

Suudi Arabistan Kral Kupası yarı final maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, uzatma dakikalarında yediği gollerle Al Ittihad'a 3-2 yenildi ve turnuvadan elendi.

Haber; Sporx.com
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Fatih Terim'e 90+9'da büyük şok!
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01 Nisan 2025 23:40
Suudi Arabistan Kral Kupası yarı final maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Al Ittihad'a konuk oldu. 

Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fatih Terim'in ekibi, uzatma dakikalarında yediği gollerle kaybetti. 

Mücadelede ilk golü, Al Ittihad'den Fabinho, 14. dakikada penaltıdan kaydetti. 

İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Al Shabab, 64 ve 67. dakikalarda Cristian Guanca'nın golleriyle 2-1 öne geçti. 

90+2 ve 90+9. dakikalarda ise Al Ittihad'de Danilo Pereira sahneye çıktı ve skoru 3-2'ye getirdi.

Mücadeleyi 3-2 kazanan Al Ittihad, adını finale yazdırdı.  Fatih Terim'in takımı Al Shabab ise turnuvaya veda etti. 
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