Fatih Karagümrük ayrılığı açıkladı!

Fatih Karagümrük, Brahim Darri'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak sona erdirildiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Fatih Karagümrük ayrılığı açıkladı!
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08 Ocak 2024 16:53
Fatih Karagümrük, Brahim Darri'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak sona erdirildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Oyuncularımız Matias Dituro ve Brahim Darri'nin sözleşmeleri yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kendilerine bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar dileriz." denildi.

Öte yandan La Liga II takımlarından Elche, Karagümrük'ün 36 yaşındaki Arjantinli kalecisi Matias Dituro'yu transfer ettiğini duyurdu.

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