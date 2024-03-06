Haber Tarihi: 06 Mart 2024 11:37 - Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2024 11:37

Eylem Tok kimdir? Eylem Tok eşi ve çocuğu kimdir?

İstanbul'da yaşanan bir trafik kazasıyla ile gündeme gelen ünlü yazar Eylem Tok'un hayatı, hakkında çıkan haberler sonucunda merak edilmeye başlandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, İstanbul Eyüpsultan'da arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba, lüks ciple çarpan sürücü kaçtı. Kazayı yapan aracın sürücüsü, yazar Eylem Tok ile ünlü estetik doktoru Op.Dr. Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu T.C. çıktı. Bu kapsamda, "Eylem Tok kimdir?" soruları gündeme geldi. İşte detaylar...

Eylem Tok kimdir? Eylem Tok eşi ve çocuğu kimdir?
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İstanbul'da yaşanan bir trafik kazasıyla ile gündeme gelen ünlü yazar Eylem Tok'un hayatı, hakkında çıkan haberler sonucunda merak edilmeye başlandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, İstanbul Eyüpsultan'da arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba, lüks ciple çarpan sürücü kaçtı. Kazayı yapan aracın sürücüsü, yazar Eylem Tok ile ünlü estetik doktoru Op.Dr. Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu T.C. çıktı. Bu kapsamda, "Eylem Tok kimdir?" soruları gündeme geldi. İşte detaylar...
 
EYLEM TOK KİMDİR?

Eylem Tok, Türkiye'nin tanınmış yazar, şair, senarist ve yönetmenlerinden biridir. Çocuk yaşlarda şiir yazmaya başlayan Tok, daha sonra öykü, deneme ve roman türlerinde eserler verdi. Kendine özgü bir tarzı olan Tok, yazdığı romanlarla okuyucuların beğenisini kazandı. "Mihr", "Allah'ın Piyonları", "Noktalar" ve "Acı Şeker" gibi eserleri Türkiye'nin en çok satanlar listesinde yer aldı. Ayrıca, "Dev ve Üç Cüceler" ve "Dev ile Üç Cüce" adlı çocuk kitapları İngiltere, ABD ve Kanada'da da yayımlandı.

2016 yılında soyut sanat filmi "Sintiyatpera"yı yöneten ve senaryosunu yazan Tok, bu filmle Türkiye ve uluslararası birçok film festivalinde finale kaldı. Eylem Tok, yazılarını Sintiyapera adlı yayınevi aracılığıyla okurlarla buluşturuyor. İstanbul'da yaşamını sürdüren Tok, edebiyat ve sinema dünyasına önemli katkılar sağlamış bir isim olarak tanınır.
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