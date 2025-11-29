-
Everton - Newcastle United maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Everton - Newcastle United maçı canlı izle şifresiz
Haber Tarihi: 29 Kasım 2025 11:50 -
Güncelleme Tarihi:
29 Kasım 2025 11:50
Everton - Newcastle United maçını ücretsiz beIN Sports MAX 2 izle | Everton - Newcastle United maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports MAX 2'tan canlı izlenebilecek olan Everton - Newcastle United maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Everton - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Everton - Newcastle United maçı canlı yayın izleme detayları
İngiltere Premier Lig'de bu hafta Everton ve Newcastle United karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports MAX 2 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "beIN Sports MAX 2 canlı izle, beIN Sports MAX 2 şifresiz" araması yapıyor. Everton - Newcastle United maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
EVERTON - NEWCASTLE UNITED MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
Everton - Newcastle United maçını şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports MAX 2'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports MAX 2'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün. EVERTON - NEWCASTLE UNITED MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ EVERTON - NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
İngiltere Premier Lig'de bu Everton, Newcastle United ile karşı karşıya gelecek. Everton - Newcastle United maçı beIN Sports MAX 2 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. EVERTON - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Everton - Newcastle United maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 20:30'da oynanacak mücadele, beIN Sports MAX 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
