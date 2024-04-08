Haber Tarihi: 08 Nisan 2024 15:32 - Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2024 15:32

Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2024

Nisan ayı evde bakım maaşlarının hesaplara yatırılacağı tarih, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden ödeme alan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Her ay ihtiyaç sahiplerine yatırılan evde bakım maaşlarının, bu ay Ramazan Bayramı nedeniyle erken yatırılıp yatırılmayacağı merak ediliyor. Bakan Göktaş konuyla alakalı müjdeli haberi verdi. Peki, nisan ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı?

Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2024
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2024 nisan ayı evde bakım maaşı ödemeleri için tarih araştırmaları sürüyor. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılan evde bakım maaşı ödemeleri, Ramazan Bayramı nedeniyle bu ay erken yatırılacak. Peki, nisan ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

NİSAN AYI EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla her ay yatırılan Evde Bakım Yardımı ödemelerini Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekerek, yarın toplam 4,2 milyar lira ödeme yapacaklarını bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için yapılan Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 7 bin 608 lira ödendiğini belirtti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çektikleri yardımların yarın hesaplara yatırılacağını kaydeden Bakan Göktaş, bu ay Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanan 561 bin kişi için toplam 4,2 milyar lira ödeme gerçekleştireceklerini aktardı.

EVDE BAKIM MAAŞLARI NASIL SORGULANIR?

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
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