ESEN bedelsiz ne zaman? ESEN ne zaman bölünecek?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yapılan değerlendirmeler neticesinde üç halka açık şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurularını onayladı.SPK haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre onay verilen bedelsizlere ilişkin detaylar şu şekilde:Esenboğa Elektrik Üretim (ESEN) bedelsiz tarihi henüz açıklanmadı. Açıkladığı zaman haberimizde yer alacak.Kurul'dan bu hafta bedelsizine onay alan son şirket olan Esenboğa Elektrik, 64.000.000 TL'lik sermayesini 196.000.000 TL yükselterek 260.000.000 TL'ye artıracak. Sermaye artırımında kullanılacak miktarın 148.960.229 TL'si iç kaynaklardan, geriye kalan 47.039.770 TL'si ise kar payından karşılanacak.