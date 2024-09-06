Haber Tarihi: 06 Eylül 2024 12:04 - Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2024 12:04

Engin Polat çıktı mı? Engin Polat tahliye oldu mu?

Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, 4'ü tutuklu 28 sanık hakkında açılan davanın duruşmasında cumhuriyet savcısı dün mütalaasını açıkladı. Davanın bugün görülecek 3'üncü duruşmasında mahkemenin ara kararını açıklaması bekleniyordu. Karar açıklandı, Engin Polat tahliye oldu.

Engin Polat çıktı mı? Engin Polat tahliye oldu mu?
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Engin Polat'ın yargılandığı 'kara para aklama' davasında ara karar açıklandı. Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi.

3 tutuklu sanık Engin Polat, babası Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat için tahliye kararı çıktı. 10 aydan fazla bir süredir cezaevinde kalan Dilan Polat ise 19 Ağustos 2024 tarihinde tahliye oldu. Mahkeme Silivri Cezaevi'ndeki Dilan Polat'ın tüm suçlardan tutuksuz yargılanmasına karar vermişti.

YİNE DUA İSTEMİŞTİ

Dilan Polat, duruşma öncesi Instagram'daki "Enerciiii" isimli kanalında 350 bini aşkın takipçisinden "Günaydın dualarınızda bizi eksik etmeyin." yine dua istedi.

Engin Polat, savunmasında hiçbir paravan şirketinin olmadığını iddia ederek "Ben ve ailemin yönettiği tüm şirketlerin kazançları yasal yolla elde edilmiş ticaretten kazanılan varlıklardır. Kaynağı belirsiz hiçbir varlığımız yoktur. Türkiye'nin konuştuğu bu davada bahis ve benzeri sitelerinden hesabımıza gelen para yokken iddianame düzenlemiştir." demişti.

Polat, savunmasının devamında suçlamaları kabul etmediğini söylemişti.

ENGİN POLAT KİMDİR?

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat, 3 Haziran 1988 tarihinde dünyaya geldi ve 2 çocuk babasıdır. Annesinin adı Şükran Polat, babasının adı ise Sezgin Polat'tır. Polat'ın Alper Kürşat Polat, Kübra Polat ve Hazal Polat adında kardeşleri var.
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