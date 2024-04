Enflasyon verileri açıklandı mı? Mart 2024 memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

TÜİK, 2024 yılı Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatlarındaki (TÜFE) değişim martta bir önceki aya göre yüzde 3,16, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,50 olarak gerçekleşti.



Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise martta enflasyonu aylık yüzde 5,68, yıllık yüzde 124,63 olarak hesapladı.



TÜİK'e göre şubatta aylık enflasyon yüzde 4,53, yıllık enflasyon yüzde 67,07 olmuştu.



İstanbul Ticaret Odası (İTO), martta İstanbul enflasyonunu aylık yüzde 3,93, yıllık yüzde 78,25 hesaplamıştı.



Türk-İş, martta mutfak enflasyonunu aylık yüzde 3,29, yıllık yüzde 75,09 olarak açıklamıştı.



Ekonomistlerin ortalama enflasyon beklentisi AA Finans anketinde aylıkta yüzde 3,40, yıllık yüzde 69,32, Reuters anketinde aylık yüzde 3,5, yıllık yüzde 69,1 olmuştu. TÜİK'in açıkladığı rakamlar beklentilerin altında kaldı.



EN FAZLA ARTIŞ EĞİTİMDE



Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 50,10 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,07 ile eğitim oldu.



Martta yıllık gıda enflasyonu yüzde 70,41 oldu.



Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -0,02 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 13,08 ile eğitim oldu.



Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2024 yılı Mart ayı itibarıyla, 14 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 121 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,14, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,61 olarak gerçekleşti.



ZAM ŞAMPİYONU EĞİTİM VE ET



Martta bir önceki aya göre zam şampiyonu yüzde 21,30'luk artışla orta öğretim oldu.



Kuzu eti yüzde 18,58'lik artışla ikinci, dana eti yüzde 14,65'lik artışla üçüncü, kümes hayvanları eti yüzde 12,19'luk artışla dördüncü oldu.

