Haber Tarihi: 01 Kasım 2023 10:34 - Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2023 10:34

Enflasyon muhasebesi nedir? 2023 enflasyon muhasebesi ne zaman uygulanacak?

Enflasyon muhasebesi" olarak adlandırılan uygulama, 20 yıl sonra tekrar devreye girecek. Bu uygulamanın bilançolarda yıl sonunda kullanılması planlanıyor ve uygulamanın 3 yıl boyunca geçerli olacağı öngörülüyor. Ancak, 2023 yılında vergi matrahını etkilemeyeceği belirtiliyor. Peki, enflasyon muhasebesi nedir? 2023 enflasyon muhasebesi ne zaman uygulanacak?

Enflasyon muhasebesi nedir? 2023 enflasyon muhasebesi ne zaman uygulanacak?
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon muhasebesine geçileceğini belirterek, "Enflasyon muhasebesine geçeceğiz, belki finans kuruluşlarına özel onları kapsama almayacağız." dedi.

Enflasyon Muhasebesi Nedir?

Vergi kanunları açısından fiyat endeksindeki artışın (Yurt içi ÜFE), içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde %10'dan fazla olması halinde mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutarlar. 31.12.2021 tarihi itibarıyla enflasyon muhasebesini gerektiren şartlar oluşmuş olup, VUK Geçici 33'üncü madde ile uygulama 31.12.2023 tarihine ötelenmiştir.

Enflasyon Düzeltmesini Kimler Yapmak Zorundadır?
Kazançları bilanço usulune göre tespit edilenler, başka bir deyişle her çeşit ticaret şirketi (A.Ş., Ltd, komandit şirket, kollektif şirket ve kooperatifler),

Yeni işe başlayanlar ( 31.12.2023 ya da enflasyon düzeltmesinin oluştuğu gelecek dönemde yeni işe başlayanlar için farklı bir uygulama söz konusu olmayıp, diğer tüm kurumlar vergisi mükelleflerinde olduğu gibi yeni işe başlayanların finansal tabloları enflasyon düzeltmesine tabi tutulur)

Enflasyon Düzeltmesini Kimler Yapmaz?

Kayıtlarını TL cinsinden tutmayanlar,

Kayıtlarını yabancı para cinsinden tutmaktan vazgeçip TL cinsine dönüş yapma süresi 3 yıl geçmeyenler,

İşletme esasına göre defter tutanlar, serbest meslek erbabları (amortisman hariç).

Neden Enflasyon Muhasebesi Uygulanır?

Enflasyonist kârlar nedeniyle olmayan kazançların vergisi tahakkuk etmekte, ve yüksek kâr dağıtımları ile sermayenin erimesine yol açılabilmektedir. Aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek amacıyla enflasyon muhasebesi uygulanır;

Enflasyon düzeltmesi ile mali tablolardaki fiktif kârlılığın giderilmesi

Enflasyon Muhasebesi Hangi Amaçlarla Uygulanır?

Düzeltmeye tabi aktif ve pasif kalemler ile kârlılık gerçek değerinde gösterilememesi

Enflasyon muhasebesi ne zaman yapılır?

Mali performansı/durumu ölçmeye yardımcı olacak finansal analizinin yapılması

Enflasyon Muhasebesi Nasıl Uygulanır?

Aşamalar halinde şu şekilde uygulanır;

Düzeltmeye esas parasal olmayan kalemleri belirlenir,

Düzeltmeye esas tarihler tespit edilir,

Düzeltmeye esas tarih ile enflasyon muhasebesinin ilk kez uygulanacağı tarih olan 31.12.2023 arasındaki düzeltme katsayısı hesaplanır,

Düzeltilecek tutar ve düzeltme katsayısı çarpılır.

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