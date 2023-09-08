Haber Tarihi: 08 Eylül 2023 14:33 - Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2023 14:33

Enerya'dan flaş temettü kararı! Geçen hafta halka arz olmuştu

Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) tarafından 7 Eylül 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde Kar Dağıtım Politikası Hakkında açıklama yapıldı.

Enerya'dan flaş temettü kararı! Geçen hafta halka arz olmuştu
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Buna göre şirket, İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli strateji, Şirket, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kâr dağıtımına karar verecek. Kâr payı, nakit veya kârın sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabilecek.
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilecek.

KAP açıklaması şu şekilde;

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası ekte yer almaktadır. 

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

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