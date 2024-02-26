Haber Tarihi: 26 Şubat 2024 15:34 - Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024 15:34

Emekliye seyyanen zam var mı? Özgür Erdursun açıkladı

Emekli maaşına seyyanen zam yapılacak mı? Emekli maaşına ve emeklinin bayram ikramiyesine yapılan zammın yetersiz olduğunu söyleyen SGK Uzmanı Özgür Erdursun'a göre; emekliye seyyanen zam olması durumunda en fazla 5 bin lira artış yapılabilir. Kamuoyunda konuşulan 10-12 bin lira gibi rakamlar ise mümkün gözükmüyor.

Emekliye seyyanen zam var mı? Özgür Erdursun açıkladı
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SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Şebnem Arda Boğa'nın Youtube kanalına konuk oldu. Emekliye seyyanen zam ve emeklinin bayram ikramiyesine artış beklentisi gibi konularda konuşan Erdursun, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Erdursun'un açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

Twitter'da ilk üçteki konu ekonomi. Ülke seçime giderken şu anda seçimden daha çok konuşulan emekli aylıkları, emekli aylıklarına seyyanen zam yapılır mı yapılmaz mı? EYT'nin dışında kalan kişiler "Bizlerle ilgili gelişme olur mu" diye merak ediyor. Kademeli emeklilik beklentisi içinde olanlar var, EYT yasasının dışında kalanlar. Stajyer ve çırakların beklentisi…

ANKET SONUÇLARINA GÖRE...

Anket sonuçlarına göre hükümet ya artış yapacak ya da yapmayacak. Emekli aylıklarında ve bayram ikramiyelerinde seyyanen artış yapmazsa kendi zararlarına olur. Önümüz seçim. Büyük bir belirsizlik var, ekonomide ne olup ne biteceğini bilmiyoruz. Yeni zamlar, ek vergilere artışlar gelirse bu aylıklar iyice değerini yitirmiş olacak.

MART AYINI İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mart ayında çıkıp bir açıklama yapacağını düşünüyorum. Bu beklentiye kayıtsız kalmayacaktır. Emekli aylıklarına artış olup olmayacağını siyaset üzerinden anlatmaya çalışıyoruz.

SEYYANEN ZAM OLURSA NE KADAR OLUR? RAKAM VERDİ

Seyyanen artış konusunda rakamlar havada uçuşuyor. 12 bin lira diyenler var. İlk günden beri söylüyorum. Seyyanen artış olursa 4 bin liraya kadar artış olur. En düşük emekli aylığını 14 bin yapıp, 14 bin alanı 18 bin, 20 alanı 24 bin, 30 alanı 34 bin… Böyle bir artışla seçime giderse emekliden yüksek oy alır.

Bu zamları kök aylığa yapacaklarını sanmıyorum. Emeklinin cebine girecek şekilde yapılabileceğini düşünüyorum. Olursa şayet 4 bin liraya kadar seyyanen artış, maksimum 5 bin lira olur. 8 bin, 10 bin lira seyyanen artış mümkün değil.
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