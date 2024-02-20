Emekliler kira gelir vergisi öder mi? 2024

Emlak Vergisi Kanunu'nun 8/2. fıkrası hükümlerine göre Cumhurbaşkanı'nın, sadece düzenli olarak Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) aylık alanların ve bunun dışında başka geliri olmayanların ülkemiz hudutları içinde brüt 200 m2'yi geçmeyen tek konutları olması durumunda bu konutlara ilişkin emlak vergisi oranlarını sıfıra kadar indirme yetkisi bulunmaktadır. 2006/11450 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu konutlara ait emlak vergisi oranları 2007 ve takip eden yıllar için sıfıra indirilmiştir. Bu nedenle tek konutu olan emekli, diğer şartların sağlanması hâlinde emlak vergisi ödemeyecektir.

Brüt 200 m2'yi geçen tek konuta ya da birden fazla konuta sahip olunması hâlinde hiçbir şekilde indirimli emlak vergisi imkânından yararlanılamayacaktır.

Tek evi olan emeklilerin emlak vergisi muafiyeti dilekçesi vermesi gerekmektedir. Bu noktada şartları sağlayan emekliler, 38 seri no'lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ ekinde yer alan "Tek Konutu Olan Emeklilere Ait Form"u doldurarak, bunu gayrimenkulün bulunduğu belediyeye teslim edebilirler. Bu, belediyeye beyan şeklinde verilen bir dilekçedir.

Şahsın kendi emekli maaşının yanında eşinin emekli maaşını ya da dul/yetim aylığı alması ve başka bir gelirinin olmaması hâlinde tek konutuna ait emlak vergisini ödemeyecektir.

Devamlı suretle kullanılmayan yazlık konutlar için indirimli emlak vergisi uygulamasından yararlanılamayacaktır. Bir emekli eşin üzerine kışlık, bir emekli eşin üzerine yazlık konut olması hâlinde devamlı ikamet edilen kışlık daire kimin üzerine ise onun adına indirimli emlak vergisi uygulamasından yararlanılacaktır.

Emeklinin gelir elde etmediği iş yeri, arazi ya da arsa gibi gayrimenkulleri olması durumunda indirimli emlak vergisi uygulamasından yararlanılabilecektir. Binanın ikamet amacıyla kullanılıp/kullanılmadığı; elektrik, su, doğal gaz, internet gibi faturalar ve ikamet belgesi ile tespit edilebilmektedir.

Kooperatif tarafından inşa edilen ve henüz devri yapılmayan gayrimenkuller için emlak vergisi mükellefi kooperatif olduğundan; tapu devri yapılmadığı sürece emekli, indirimli emlak vergisi imkânından yararlanamayacaktır.

Bu durumda emekli, tek evinden gayrimenkul sermaye iradı elde etmesi nedeniyle başka geliri olmama şartını ihlal ettiğinden tek konutuna ait emlak vergisini ödemekle mükelleftir.

Zamanında emlak vergisi bildirimini vermeyen emeklinin; formu daha sonradan ilgili belediyeye iletmesi hâlinde 5 yıllık zaman aşımı süresi de dikkate alınarak geçmişe dönük indirimli emlak vergisi imkânından yararlanması mümkündür.

Emekli kişi Tek Konutu Olan Emeklilere Ait Form'u, ev hanımı eşi ise 44 seri no'lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan "Hiçbir Geliri Olmayanların Tek Meskenlerine Ait Taahhüt Belgesi"ni belediyeye vererek indirimli emlak vergisinden ayrı ayrı yararlanabilecektir.

Örneğin brüt 300m2 büyüklüğünde bir konutta %50 hissesi olan emekli, kendi hissesine düşen pay 150 m2 de olsa konutun toplamı brüt 200m2'yi geçtiği için indirimli emlak vergisi imkânından yararlanamayacaktır.

Lojmanda oturan emekli, boş duran tek konutundan gelir elde etmiyorsa indirimli emlak vergisi imkânından yararlanabilir. Ancak boş konutun kiraya verilmesi hâlinde emlak vergisi mükellefi olunacaktır.