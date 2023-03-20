EKSUN GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI! Eksun Gıda borsada ne zaman işlem görecek? Eksun Gıda halka arz kaç lot verir?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Eksun Gıda halka arz talep toplama işlemleri tamamlandı. Yatırımcı tarafından büyük ilgi gören Eksun Gıda halka arzının Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih merak ediliyor. Peki, Eksun Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? Eksun Gıda borsada ne zaman işlem görecek?Eksun Gıda halka arzında 15-16-17 Mart 2023 tarihlerinde Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla talep toplandı. 48,90 TL'den eşit dağıtım yoluyla halka arz olan Eksun Gıda, 20,042,502 Lot veriyor.Eksun Gıda halka arz oldu. Satışa sunulan payların yüzde 35'i yurt içi kurumsa yatırımcılara, yüzde 57'si bireysele, yüzde 3'ü şirket çalışanlarına ve yüzde 5'i yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı. Halka arz süreci 3 gün boyunca devam ederek talepler toplandı. #EKSUN koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan kağıdın açılış fiyatı 48,90 TL oldu.15-16-17 Mart 2023 tarihleri arasında talep toplayan Eksun Gıda halka arz kaç lot verdi? Şirket, totalde 20,042,502 lot dağıttı. Bu hafta içerisinde borsada gong sesi Eksun Gıda için çalacak. Halka arzda bireysele eşit dağıtım yapıldı. Hisse senedinin 23 Mart'ta borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor.Eksun Gıda 48,90 TL'den halka arz olacak.Eksun Gıda hisse kodu #EKSUN olarak açıklandı.EKSUN GIDA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?Eksun Gıda şirketi 20,042,502 Lot veriyor.Şirket halka arzda bireysele Eşit Dağıtım dağıtım yapacak.