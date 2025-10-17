Haber Tarihi: 17 Ekim 2025 14:04 - Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2025 14:04

Ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu: TÜİK enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Ekim ayı enflasyon verileri, her ay TÜİK tarafından açıklanmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye yükseldi. Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği ekim ayı enflasyon beklentisi ise aylık bazda belli oldu. Peki, enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca ev sahibi ve kiracının beklediği ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte kasım ayı kira artış oranları da belli olacak. TCMB tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi sonrasında ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu. Peki, ekim ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

EKİM ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından enflasyon verileri her ayın 3'ünde saat 10.00'da resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

Bu takvime göre, Ekim 2025 enflasyon verileri 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Açıklanacak veriler, 2025 yılı üçüncü çeyrek enflasyon görünümü açısından da kritik önem taşıyor.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,05 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,34'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye çıktı.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,25'ten 23,26'ya, 24 ay sonrası için de yüzde 16,78'den 17,36'ya yükseldi.
Ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu: TÜİK enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Gündem
