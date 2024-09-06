Ek Tercihte Puandan Yüksek Yerler Yazılır Mı?

Ek tercihler, birinci yerleştirme döneminde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ikinci bir şans sunar. Bu süreçte, boş kalan kontenjanlar ya da yeni açılan programlar için başvuru yapılır. Ancak, adayların bu süreçte dikkat etmesi gereken önemli bir kural vardır: Adaylar sadece kendi puanlarına eşit veya daha düşük taban puanı olan programlara başvurabilirler. Bu kural, hem YKS sonuçlarına dayalı merkezi yerleştirme tercihlerinde hem de ek tercihlerde geçerlidir.

Ek tercih döneminde, adayın puanının altında ya da aynı seviyede olan programlar seçilebilir. Bu nedenle, adayın puanından yüksek bir programa başvurma şansı ne yazık ki bulunmamaktadır. Merkezi yerleştirme taban puanları, ek tercih sürecinde de dikkate alınır. Dolayısıyla, ek tercih döneminde puanı yüksek bir yeri yazmak, sonuçsuz bir başvuru olacaktır.

Adaylar, ek tercihlerde puanlarına uygun programları dikkatlice inceleyerek tercih listelerini oluşturmalıdır. Puanlarına yakın bölümlere yer vermek, yerleşme şansını artırabilir. Ayrıca, önceki yıllarda dolmayan kontenjanları ve yeni açılan programları da araştırarak, doğru tercih stratejisi izlemek büyük önem taşır.