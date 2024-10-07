Ek ders ücretleri neden yatmadı, yatmıyor?

Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev yapan öğretmenlerin diğer gelir kalemleri arasında ek ders ücretleri yer alıyor. Ek ders ücretleriyle ilgili de öğretmenler sorularına yanıt arıyor. Maaş karşılığı olarak ifade edilen ders saatinin üzerinde derse giren öğretmenlere de ödenecek olan ücretlerle ilgili olarak bakanlık yeni bir düzenlemeye gidiyor. Bu düzenleme doğrultusunda ek ders ücretlerinde ise gecikme yaşanıp yaşanmayacağı araştırılıyor.

Ek ders ücretlerinde gelecek düzenleme sonrası Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim öğretim yılında köklü bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Ek ders ücretleriyle ilgili durumun temel sebebi olarak ise Öğretmenlerin ek ders ücretlerindeki vergi yükünden dolayı derse girmek istememeleri gösterildi.

Yeni gerçekleştirilecek olan düzenleme neticesine göre öğretmenlerin ek ders ücretlerinden de vergi yüzde 15 hizmet sabitlenerek derse girecek olan öğretmenlerin de teşviki amaçlanıyor.